Brasileirão tem rodada 'intrusa' que pode mudar líder; o que está em jogo?

Do UOL, em São Paulo

Os holofotes para a Data Fifa e para o Mundial de Clubes ficam de lado nesta quinta-feira. O motivo? A 12ª rodada do Brasileirão (ou parte dela).

Oi, sumido!

O torneio nacional volta a ser disputado depois dos embates da Data Fifa. A última partida ocorreu em Botafogo 3x2 Ceará, na noite do último dia 4, em duelo atrasado da 10ª rodada.

Seis jogos estão programados para a noite de hoje — os compromissos de Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo, que atuarão no Mundial a partir do fim de semana, acabaram adiados pela CBF. Juventude, Sport, Ceará e Mirassol também não entrarão em campo.

A rodada pode gerar um novo líder: Cruzeiro ou Bragantino estão na cola do Flamengo e podem ultrapassar o rubro-negro. Os mineiros encaram o Vitória fora de casa, enquanto os paulistas recebem o Bahia em Bragança Paulista.

Já o Santos vive a expectativa de sair do Z4 mesmo que provisoriamente. Um resultado positivo sobre o Fortaleza, atrelado a um tropeço de Vitória ou Vasco, aliviam a situação do time do suspenso Neymar e companhia

Corinthians, de Bidon, e Grêmio, de Braithwaite, jogarão em Porto Alegre Imagem: Pedro H. Tesch/Getty Images

Grêmio e Corinthians medirão forças em Porto Alegre em momentos distintos: enquanto os gaúchos engrenaram sob comando de Mano Menezes, os paulistas, treinados por Dorival Júnior, vivem caos ofensivo e não balançam as redes há três partidas na temporada.

Já o São Paulo pode ter reforço em campo no duelo contra o Vasco. Dinenno, que chegou junto ao Cruzeiro, foi registrado no BID da CBF e está disponível para o confronto no Morumbis.

Por fim, Atlético-MG e Inter completam a noite de jogos. O Galo, que não perde há mais de um mês, encara um adversário pressionado e que começou a rodada com apenas um ponto de vantagem em relação ao Z4.

O Brasileirão voltará a ser paralisado, desta vez graças ao Mundial, até julho. A 13ª rodada está prevista para ocorrer a partir do dia 13, já depois da final da Copa do Mundo de Clubes.

Veja jogos, horários e transmissões

19h - Bragantino x Bahia (Premiere)

19h - Vitória x Cruzeiro (Sportv e Premiere)

19h30 - Fortaleza x Santos (Record e Premiere)

20h - Grêmio x Corinthians (Premiere)

21h30 - São Paulo x Vasco (Globo -- exceto MG e RS -- e Premiere)

21h30 - Atlético-MG x Inter (Globo MG/RS e Premiere)