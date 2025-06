Cuba cala Maracanãzinho no tie-break e Brasil perde 1ª na Liga das Nações

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Em um duelo que fez os fãs de vôlei reviverem uma rivalidade dos anos 90, Cuba surpreendeu o Brasil e calou o Maracanãzinho na tarde de hoje, com uma vitória por 3 sets a 2 (27 a 25; 26 a 24; 21 a 25 e 20 a 25 e 15 a 13). Apesar da derrota, os presentes aplaudiram a equipe brasileira.

Com o resultado, a equipe comandada por Bernardinho vai a quatro pontos — bateu o Irã ontem por 3 sets a 0. Cuba, por outro lado, agora tem dois, uma vez que perdeu por 3 a 1 para a Eslovênia na primeira rodada.

Yant e Lopez foram os maiores pontuadores de Cuba, e destaques do resultado positivo. Darlan e Judson foram os melhores no quesito no lado brasileiro.

O vôlei ainda teve uma noite de "VAR do Brasileirão", com desafios demorados, que geraram tensão e vaias nas arquibancadas.

O Brasil volta à quadra no sábado, às 10h, contra a Ucrânia, e, no domingo, enfrenta a Eslovênia, no mesmo horário. A equipe verde e amarela tenta voltar ao pódio da Liga das Nações depois do título conquistado em 2021 — foi eliminado nas quartas nas três últimas temporadas.

A seleção vive um momento de renovação, após a queda nas quartas de final dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Jovens jogadores ganharam espaço no elenco, e nomes como Bruninho, Lucão, Leal e Thales não são parte do grupo no momento.

Como foi o jogo

1º set

O Brasil começou o jogo pontuando, mas cometendo erros — no bloqueio e ataque — que permitiram Cuba a estar na frente no placar. Quando os adversários estavam com 9 a 6 a favor, Bernardinho pediu tempo.

Após a conversa, a equipe verde e amarela voltou melhor, mas Cuba ainda achava espaços na defesa para se manter na frente no marcador. O Brasil alcançou a virada quando chegou ao 16º ponto, contra 15 de Cuba. O jogo foi lá e cá até o final, e os visitantes fecharam em 27 a 25.

O cubano Yant, com sete pontos, foi o destaque da primeira parte do duelo. Darlan, com cinco, foi o segundo maior pontuador.

2º set

O jogo manteve o cenário anterior, com o Brasil tendo um bom ritmo, mas cometendo erros e Cuba sabendo aproveitar espaços. O placar foi ponto a ponto até o fim do set.

Quando os cubanos venciam o set por 20 a 19, Darlan empatou o jogo em ponto que levantou o Maracanãzinho. Logo depois, o Brasil ficou à frente no placar.

Cuba, porém, soube levar o confronto e fechou em 26 a 24, abrindo 2 sets a 0. O cubano Lopez, com 9 pontos, e Darlan, com oito, foram os maiores pontuadores deste período da partida.

3º set

O terceiro set viu um Brasil pressionado, e buscando forçar algumas jogadas, e Cuba mantendo o ritmo. O equilíbrio fez o duelo ficar lá e cá. Quando o placar estava empatado em 5 a 5, um momento de tensão. O "desafio" demorou e rolaram algumas vaias no ginásio — no fim, um toque na rede do time de Cuba foi flagrado e o ponto foi brasileiro.

O episódio "acordou" o time verde e amarelo, que chegou a ter 15 a 11 a favor no placar. Aos poucos, os comandados de Bernardinho foram ditando e caminhavam para fechar com tranquilidade, mas Cuba reagiu e encostou — 22 a 19. O Brasil fechou em 25 a 21.

4º set

O confronto começou com um Brasil empolgado pela vitória no set anterior, mas Cuba não demorou a mostrar as valências que a fizeram estar na frente no placar, e abriu uma vantagem de três pontos, o que deu tranquilidade.

O Brasil tentou reagir, mas, com poucos erros, os cubanos impediam os donos da casa de encostarem. Concepción, de costas em um giro no ar, fez o 16 a 12 para os visitantes, e o "deboche" no ponto fez com que alguns torcedores ficassem irritados. A ira deu lugar à celebração com o ponto de Adriano, em resposta brasileira.

Com o apoio da torcida, o time de Bernardinho virou para 19 a 18, e os visitantes pediram tempo. O saque e o bloqueio brasileiros funcionaram, Matheus Brasília e Chizoba entraram bem, e time fechou em 25 a 20.

5º set

O Brasil manteve o ritmo e abriu 3 a 0 no começo do quinto set, o que fez Cuba pedir tempo. O jogo ficou mais equilibrado e o time cubano chegou ao empate em 5 a 5 e virou em 8 a 7. No "lá e cá", melhor para Cuba, que fechou em 15 a 13 e celebrou muito.