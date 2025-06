Brasil reage, mas perde de Cuba no tie-break pela Liga das Nações de vôlei masculino

Nesta quinta-feira, no Maracanãzinho, o Brasil sofreu sua primeira derrota na Liga das Nações de masculina de vôlei contra Cuba. Por 3 sest a 2, a Seleção Brasileira reagiu após sair perdendo por 2 a 0, mas não conseguiu a virada.

Desta maneira, o Brasil aparece, neste momento, na quarta posição da Liga das Nações de vôlei, somando quatro pontos. Já o seleção de Cuba subiu para o 11º lugar, com duas unidades.

O próximo duelo da Seleção Brasileira acontece neste sábado, às 10h (de Brasília), contra a Ucrânia, no Maracanãzinho. Cuba, por sua vez, às 15h desta sexta-feira, enfrenta também a seleção ucraniana, no Maracanãzinho.

Depois do confronto contra a Ucrânia, o Brasil ainda tem um compromisso nesta primeira etapa da Liga das Nações: no domingo, enfrenta a Eslovênia. Concluída a passagem pelo Rio de Janeiro, a seleção embarca para os Estados Unidos, onde disputa a segunda semana da competição, com sede em Chicago. A terceira etapa será realizada em Kanto, no Japão, e a fase decisiva acontecerá em Ningbo, na China.

O jogo

O primeiro set entre Brasil e Cuba foi equilibrado e movimentado no Maracanãzinho. A seleção brasileira começou pontuando após um erro de saque dos cubanos, e, mesmo com algumas oscilações, manteve o duelo acirrado. Darlan e Flávio se destacaram nos ataques e bloqueios, e Lukas Bergmann brilhou com um ace decisivo nos momentos finais. Apesar da reação brasileira, Cuba soube explorar os espaços no bloqueio adversário com Masso, Concepción e Yant, levando vantagem nos contra-ataques. A reta final foi disputada ponto a ponto, com empate em 22 a 22. O Brasil chegou a ter set point, mas os cubanos reagiram e fecharam em 27 a 25.

O segundo set foi uma verdadeira montanha-russa entre Brasil e Cuba, com alternância constante no placar e grandes atuações individuais. Darlan foi decisivo em vários momentos, com ataques potentes e até um ace, enquanto Honorato bem. Do lado cubano, López, Yant e Gutiérrez mostraram força no ataque, além de um bom desempenho nos bloqueios. Cuba chegou a abrir vantagem após erros do Brasil, mas os brasileiros reagiram com ataques eficientes e um bloqueio pontual. Após os brasileiros salvarem um set point com ponto de Darlan, Gutiérrez selou a vitória de Cuba no set com um ataque preciso, fechando em 25 a 24 para os caribenhos.

O terceiro set foi equilibrado no início, mas o Brasil cresceu após um desafio bem-sucedido e virou o placar com boa atuação de Judson, Flávio e Adriano no ataque. Apesar de uma reação cubana que encostou em 22 a 19, Darlan brilhou nos momentos finais e garantiu a vitória por 25 a 21, mantendo o Brasil vivo na partida.

O quarto set começou equilibrado, com troca de pontos entre Masso e Honorato, até que Cuba se destacou e abriu vantagem de 16 a 12 com boas jogadas de Yant e Concepción. No entanto, o Brasil reagiu com uma sequência empolgante de Flávio, Judson e Darlan, embalando a torcida. A virada veio com a entrada decisiva de Chizoba, que brilhou com bloqueios e ataques, colocando a seleção na frente em 20 a 19. A equipe brasileira manteve o ritmo, fechou o set em 25 a 20 e levou o jogo para o tie-break.

O tie-break foi eletrizante e marcado pelo equilíbrio, com um vôlei bem disputado, já que o Brasil chegou a empatar em momentos decisivos com atuações importantes de Honorato, Flávio e Cachopa, mas Cuba contou com a força ofensiva de Yant, Concepción e Masso para se manter à frente. Em um fim de set tenso, com direito a desafio sem sucesso de Bernardinho, Cuba aproveitou melhor as oportunidades e fechou a parcial em 15 a 13, garantindo a vitória em um duelo marcado pela grande reação brasileira.