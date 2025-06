Boto nega negociação do Flamengo com outro clube por Gerson

Diretor de Futebol do Flamengo, o português José Boto negou qualquer negociação com outro clube pelo meio-campista Gerson. O jogador já teria aceitado uma proposta do Zenit, da Rússia.

O clube russo pagaria a multa rescisória de Gerson após o Mundial de Clubes, o que impossibilitaria uma negociação direta com o Flamengo. Boto negou qualquer tipo de contato com outro time por parte do Rubro-Negro.

"O Gerson é um jogador do Flamengo, é um profissional do Flamengo, com todos os direitos e deveres que os profissionais do Flamengo têm. Não existe qualquer tipo de negociação nossa pelo Gerson com outro clube. Qualquer negociação é rejeitada. Qualquer clube que queira o Gerson sabe o que tem que fazer. E nós não podemos tomar decisões com base em achismos", afirmou o português, em coletiva nesta quinta-feira.

Chegamos, Nação! ? ?? E como sempre com o apoio da Maior Torcida do Mundo! ??? Assista a todos os jogos do Flamengo ao vivo no App DAZN! #PeloMundo #TakeittotheWorld #FIFACWC pic.twitter.com/aEes10vgA9 ? Flamengo (@Flamengo) June 12, 2025

Boto afirmou que Gerson está motivado para disputar o Mundial e que o jogador é opção para o técnico Filipe Luís.

"Até o momento, o Gerson é o jogador do Flamengo. Ele está muito motivado para jogar o Mundial. E depois, se joga ou não, isso não é uma decisão minha e sim do técnico. Mas está aqui, como todos os outros 31 que estão prontos para o técnico os utilizar", disse.

O Flamengo estreia na competição na próxima segunda-feira, contra o Espérance, no Lincoln Financial Field, em Filadélfia, às 22h (de Brasília). O Mengão está no Grupo D, que também conta com Chelsea e León.