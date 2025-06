Boto nega qualquer negociação por saída de Gerson: 'É jogador do Flamengo'

O diretor de futebol José Boto descartou qualquer negociação com outro clube pelo meio-campista Gerson, que estaria a caminho do Zenit, da Rússia.

O Gerson é jogador do Flamengo, profissional do Flamengo, com todos os direitos e deveres. Não existe qualquer tipo de negociação nossa com outro clube. Qualquer negociação é rejeitada. Qualquer clube que queira o Gerson sabe o que tem que fazer. Não podemos tomar decisão com base em achismos. Ele é jogador do Flamengo. Está motivado para jogar o Mundial. Se vai jogar ou não, é decisão do técnico. Ele está aqui como os outros 30 que estão aqui.

Gerson deu "sim" à proposta do Zenit, que pagará multa rescisória. Os russos terão que desembolsar 25 milhões de euros (R$ 159 milhões) pelo meio-campista.

Flamengo quer pagamento à vista, e saída deve acontecer só após a Copa do Mundo de Clubes. O jogador, inclusive, viajou com o restante da delegação para os Estados Unidos.

O Rubro-Negro entende que tem direito a receber uma indenização de Gerson caso o volante se transfira. O valor é de cerca de R$ 40 milhões e é referente aos direitos de imagem.

Ontem, o presidente Rubro-Negro se recusou a falar sobre a possível saída do jogador: "Não tenho algo a falar sobre esse assunto. Não vou falar sobre Gerson", disse Luiz Eduardo Baptista, o Bap.

O jogador foi hostilizado por torcedores durante do "AeroFla". Um grupo de torcedores subiu em uma árvore e chamou Gerson de "traidor".

E o Bruno Henrique?

José Boto falou rapidamente sobre a situação do atacante, que foi indiciado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios por suposta participação em um esquema de apostas.

Normalmente, quando há uma decisão grande para o Flamengo, ou uma competição importante, há sempre umas notícias... 'O Bruno Henrique é condenado, indiciado, não sei o quê'... Que, para mim, de fora, me parecem estranhas, mas não posso opinar sobre elas. É sempre um timming para certas coisas aparecerem. Agora garanto a todos que todos os jogadores estão muito focados e motivados.

Bruno Henrique foi enquadrado com mais oito pessoas, e penas máximas combinadas podem chegar a 17 anos e oito meses de prisão. A acusação contra o atacante é pelos crimes de estelionato e fraude a resultado ou evento associado a competição esportiva.

O MP pediu que o jogador pague R$ 2 milhões em danos morais coletivos. Esse valor, inclusive, foi solicitado como forma de fiança para garantir que ele participe de todas as fases do processo.

O MP também descartou um acordo com Bruno Henrique. Na visão da promotoria, o acordo não poderia acontecer porque atacante fez outro acordo antes. Na Justiça do Rio, ele negociou para não ser julgado por uso de documento falso (uma carteira de motorista), em 2020. O processo foi extinto em 2022.