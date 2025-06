Boca Juniors perde zagueiro para a Copa do Mundo de Clubes

Ayrton Costa, zagueiro do Boca Juniors inscrito para disputar a Copa do Mundo de Clubes, não viajará com o clube. Segundo a TyC Sports, o jogador teve mais uma vez o visto negado para entrar nos Estados Unidos, devido liberdade condicional pendente por um processo criminal envolvendo tentativa de roubo em 2018.

Entrenamiento matutino en Barry University ?? pic.twitter.com/SUxH7pLcGs ? Boca Juniors (@BocaJrsOficial) June 12, 2025

A justificativa para que o argentino não embarque rumo ao Mundial é que a sentença ainda não foi cumprida, portanto, o processo está em andamento, o que nega a entrada do jogador no país. Ainda assim, o Boca Juniors procurou a FIFA para que pudesse intervir, mas não foi possível.

Depois da terceira tentativa falha de reverter a situação e muito próximo da estreia do Boca Juniors na competição, é certo que Costa não estará à disposição do técnico Miguel Ángel Russo para compor o elenco nos Estados Unidos.

No Grupo C, os Xeneizes estreiam na Copa do Mundo de Clubes contra o Benfica, na próxima segunda-feira, ás 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium. Em seguida, enfrentam o Bayern de Munique e finalizam a fase de grupos em duelo diante do Auckland City.