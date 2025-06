Bahia aproveita expulsão no 1º tempo, bate Red Bull Bragantino e encosta no topo do Brasileirão

O Bahia bateu o Red Bull Bragantino pelo placar de 3 a 0, em partida realizada no estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, na noite desta quinta-feira, pela 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O time de Rogério Ceni aproveitou a expulsão de Hurtado ainda no primeiro tempo para construir o resultado de forma tranquila.

Com a vitória, o Bahia chegou aos 21 pontos e ficou na quinta colocação, dentro do G-6, zona de classificação para a Libertadores da próxima temporada. O Red Bull Bragantino perdeu a oportunidade de alcançar a liderança e ficou com 23 pontos, no terceiro lugar.

O Bahia começou controlando as ações e ainda melhorou na partida quando Hurtado, do Red Bull Bragantino, foi expulso. Aos 10 minutos, ele fez falta em Ademir e recebeu cartão vermelho. Com a posse de bola, os visitantes tiveram paciência antes de balançar as redes.

O primeiro gol foi de Luciano Juba, aos 40 minutos. Após tabela com Willian José, o lateral bateu na saída do goleiro Cleiton e botou os baianos em vantagem. Aproveitando os espaços, não demorou para os comandados de Rogério Ceni marcarem o segundo. Novamente Willian José tabelou com Everton Ribeiro e o meio-campista finalizou em cima do goleiro. Na sobra, Guilherme Lopes tocou contra a própria meta e acabou fazendo um gol contra, aos 50 minutos, encerrando o primeiro tempo.

No segundo tempo, o jogo ganhou emoção e seguiu aberto, com os times alternando oportunidades. Aos 28 minutos, Michel Araújo marcou o terceiro. Após jogada de Erick Pulga, ele mandou uma bomba de esquerda, sem chances para Cleiton. O goleiro do Red Bull Bragantino ainda apareceu no jogo em oportunidade de Kayky, evitando o quarto gol baiano.

O Bahia volta a campo após o Mundial de Clubes, diante do Atlético-MG, na Arena Fonte Nova, em data que será confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol. Na mesma situação, o Red Bull Bragantino encara o Corinthians, fora de casa.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 0 X 3 BAHIA

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andrés Hurtado; Pedro Henrique, Gusmán e Guilherme Lopez; Gabriel, Eric Ramires (Matheus Fernandes) e Jhon Jhon (Fabinho); Lucas Barbosa (Eduardo Santos), Eduardo Sasha (Isidro Pitta) e Vinicinho (Nathan Mendes). Técnico: Fernando Seabra.

BAHIA - Marcos Felipe; Gilberto (Arias), David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas (Cauly); e Everton Ribeiro (Michel Araújo); Ademir (Kayku), Willian José (Tiago) e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

GOLS - Luciano Juba, aos 40, e Guilherme Lopes aos 50 minutos do primeiro tempo; Michel Araújo aos 29 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Eduardo Sasha (Red Bull Bragantino); Gilberto, Luciano Juba e Willian José (Bahia).

CARTÃO VERMELHO - Andrés Hurtado (Red Bull Bragantino).

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).

RENDA - R$ 76.540,00.

PÚBLICO - 2.957 presentes.

LOCAL - Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).