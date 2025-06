Autoridades da Copa do Mundo de Futebol em Miami minimizam preocupações com viagens de estrangeiros

Por Kurt Hall e Maria Alejandra Cardona

(Reuters) - Um relógio reluzente começou a contar o tempo para a Copa do Mundo de 2026 quando autoridades de Miami lançaram a contagem regressiva de um ano da cidade, buscando dissipar temores de que a postura mais rígida dos Estados Unidos em relação à imigração possa deter os torcedores estrangeiros que a cidade espera atrair.

A inauguração comemorativa na quarta-feira, com a participação do cantor Marc Anthony, ocorreu apenas alguns dias após os distúrbios em Los Angeles e em meio à implementação de controles de fronteira mais rígidos sob a administração do presidente Donald Trump.

"Acho que ninguém tem nada a temer. Miami é um lugar incrivelmente acolhedor, e estamos muito animados para receber o mundo", disse Alina T. Hudak, presidente do Comitê Anfitrião de Miami 2026, no evento de contagem regressiva.

O relógio digital, que em breve receberá os viajantes no Aeroporto Internacional de Miami, marca 365 dias até o início da maior Copa do Mundo da história -- 48 equipes jogando 104 partidas em três países da América do Norte.

No entanto, arranjos de segurança atraíram um exame minucioso, especialmente com relação ao envolvimento das agências de imigração.

Rodney Barreto, copresidente do Comitê Anfitrião de Miami, confirmou que os agentes do Fiscalização de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP, na sigla em inglês) e do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês) estarão envolvidos nas operações de segurança.

"Eles estarão lá para nos apoiar com a segurança, mas não para capturar pessoas", disse ele.

No Fiorito, um restaurante argentino no bairro Little Haiti, em Miami, torcedores dos atuais campeões do país sul-americano expressaram confiança de que seus compatriotas viajem independentemente das restrições.

"Onde quer que seja a Copa do Mundo, é ótimo... Estamos empolgados por sermos campeões mundiais e podemos fazer muito mais", disse à Reuters o torcedor argentino Nicolas Lomazzi.

"O que importa aqui é o dinheiro, e eles vão ganhar muito com a Copa do Mundo, então abrirão as portas para todos nós", acrescentou Emmanuel, um torcedor argentino esperançoso de testemunhar o que pode ser a última participação do capitão Lionel Messi na Copa do Mundo.

Para Miami, uma cidade moldada por sucessivas ondas de imigração, sediar o torneio representa um delicado ato de equilíbrio -- mostrar sua identidade multicultural e, ao mesmo tempo, navegar em um cenário de imigração cada vez mais complexo que ameaça o bom andamento da maior Copa do Mundo até agora.