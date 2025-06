Autor de um dos gols, Michel Araújo vê Bahia "em uma crescente muito boa"

O Bahia venceu o Red Bull Bragantino por 3 a 0, nesta quinta-feira, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). Autor de um do terceiro gol do Tricolo de Aço, o meio-campista Michel Araújo celebrou o resultado.

"Estamos em uma crescente muito boa. Essa expulsão do Bragantino também ajudou para termos um controle maior do jogo. Muito feliz pela nossa fase e agora vamos descansar para voltar muito melhor na segunda parte da temporada", afirmou ao Premiere.

??? ELEEEE SABEEE QUE VOCÊ TAVA COM SAUDADE DO ORIGINAL ???? #NTJ #BBMP pic.twitter.com/8e2azXexCg ? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) June 13, 2025

Com o triunfo, o Bahia chegou aos 21 pontos e subiu para o quinto lugar na tabela. A equipe ultrapassou Fluminense e Botafogo, que possuem 20 e 18 pontos, respectivamente, e não jogam nesta rodada, por estarem nos Estados Unidos para a Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

"Todo jogo no Brasileirão é difícil. A fase do Bragantino é muito boa, melhor que a nossa. São jogos que qualquer coisa, qualquer detalhe faz muita diferença. Tivemos um bom resultado aqui na casa do Bragantino", concluiu.