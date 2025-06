Ausência de selecionáveis abre espaço para garotos da base no Corinthians

Três garotos da base ganharam uma chance entre os relacionados do Corinthians para o jogo contra o Grêmio, nesta quinta-feira, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Dorival Júnior decidiu levar os Filhos do Terrão para Porto Alegre em virtude da ausência de jogadores selecionáveis.

Memphis Depay, José Martínez e André Carrillo irão desfalcar a equipe. A comissão técnica de Dorival entendeu que o trio teve uma minutagem alta durante a data Fifa e estava com desgaste elevado. Além disso, a logística de retorno a São Paulo era complicada, o que dificultou ainda mais a presença dos jogadores na partida.

Diante disso, Dorival relacionou três jovens. São eles: os meio-campistas Luiz Gustavo Bahia (2006) e Dieguinho (2007), além do atacante Kauê Furquim (2009).

Os garotos vinham treinando com o grupo profissional do Corinthians e, inclusive, agradaram Dorival. Bahia e Dieguinho também completaram a primeira atividade da Seleção Brasileira no CT Dr. Joaquim Grava, na semana passada.

Furquim, ainda, pode quebrar um recorde do clube. Caso entre em campo, ele, que tem 16 anos, três meses e 24 dias, se tornará o atleta mais jovem a atuar pela equipe do Parque São Jorge em uma partida oficial na história, marca que atualmente pertence a Jô (16 anos, três meses e 29 dias).

O duelo entre Corinthians e Grêmio está agendado para as 20h (de Brasília) desta quinta-feira, na Arena do Grêmio. Este será o último compromisso da equipe antes da paralisação para o Mundial de Clubes da Fifa.

O Timão vem de um empate sem gols contra o Vitória, na Neo Química Arena, e está no 11º lugar do Brasileirão, com 15 pontos. A equipe do Parque São Jorge mira a vitória para passar as férias na parte de cima da tabela.