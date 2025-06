Atlético-MG recebe proposta de R$ 44 milhões de Fenerbahce por Cuello

Vivendo um bom momento no Atlético-MG, o atacante argentino Cuello, de 25 anos, é um dos alvos de transferência do Fenerbahce, da Turquia. A primeira proposta da equipe de José Mourinho foi de cerca de 8 milhões de dólares (R$ 44,4 milhões na cotação atual). A informação é do ge.

Cuello chegou ao Galo no início da temporada, por R$ 36 milhões, após duas temporadas no Athletico-PR. No entanto, o presidente Mario Celso Petraglia declarou não ter recebido o pagamento pelo atacante.

Rafael Menin, um dos investidores da SAF do Atlético-MG, revelou que a equipe vem passando por dificuldades financeiras e precisa equilibrar suas contas. Assim, uma das alternativas para manter a saúde financeira do clube é a venda de jogadores.

O Atlético-MG considera o valor baixo e não está disposto a negociar por essa quantia. Titular na equipe de Cuca, Cuello atuou em 25 partidas, marcou quatro gols e deu cinco assistências. Atualmente, o atacante está machucado, devido a uma lesão na coxa direita.

Atlético-MG oscila na temporada

Após o título do Campeonato Mineiro no início do ano, o Atlético-MG oscila na temporada. O Galo está em nono lugar no Brasileirão, com 17 pontos, cinco atrás do Palmeiras, primeira equipe no G4.

O Atlético-MG volta a campo nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando recebe o Internacional na Arena MRV, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.