Atlético-MG vence na estreia de Dudu e afunda Inter para dentro do Z4

O Atlético-MG venceu o Internacional por 2 a 0 nesta quinta-feira na estreia do atacante Dudu, em confronto pela 12ª rodada do Brasileirão Série A. A partida aconteceu na Arena MRV, em Belo Horizonte, e o resultado colocou o Colorado na zona da degola.

Os gols do confronto foram marcados por Vitão, contra, e Júnior Santos. Com o resultado, o Galo chegou a 20 pontos conquistados e subiu para a sétima posição, enquanto o Colorado caiu para dentro do Z4, em 17º, com 11 pontos.

Dudu fez seu primeiro jogo pelo Galo desde sua saída do Cruzeiro. O atleta iniciou a partida como titular e foi substituído aos 30 minutos da segunda etapa para a entrada de Igor Gomes.

As equipes voltam a campo após a pausa do Brasileirão para a disputa do Mundial. O Galo visita o Bahia, e o Inter recebe o Vitória em jogos previstos para acontecer entre os dias 12 e 13 de julho.

Como foi o jogo

O Inter começou bem a primeira etapa, mas o Galo logo melhorou e viu Vitão marcar contra para abrir o placar. O Colorado teve bom início e encontrou uma finalização na trave, enquanto Rony devolveu com chute forte no travessão de Anthoni pouco depois. O Galo saiu na frente no embate após gol contra do defensor do Inter e assegurou o placar até o final do primeiro tempo.

Os visitantes melhoraram durante o segundo tempo, mas Júnior Santos ainda ampliou pelo Galo. Apesar de dois chutes perigosos do Inter, Everson salvou cabeceio de Ricardo Mathias na reta final da segunda metade. Já o atacante do Atlético saiu do banco de reservas e fez o segundo dos donos da casa já no fim do jogo.

Gols e destaques

O Inter acertou a trave no início do embate. Wesley encontrou Tabata na ala direita dentro da grande área. O atacante finalizou quase sem ângulo, e a bola explodiu no poste.

O Galo devolveu. Rony dominou na frente da grande área e finalizou forte, mas a batida parou no travessão de Anthoni.

Vitão evitou gol de Scarpa. O meia do Galo cortou Anthoni e ficou livre para finalizar ao gol. O zagueiro do Colorado tirou o chute do camisa 10 do elenco mineiro em cima da linha.

Depois de salvar, Vitão marcou contra! Aos 30 minutos da primeira etapa, Rubens cruzou na grande área, e o zagueiro tentou afastar para evitar cabeceio de Rony. O xerife do Colorado acabou jogando contra o próprio gol e complicando o Inter.

Inter parou na trave de novo! Tabata cruzou na grande área, e Borré subiu sozinho para cabecear. A bola, desviada, bateu na trave esquerda de Everson.

Everson salvou o Galo do empate. Novamente de cabeça, o Inter conseguiu ótima oportunidade com Ricardo Mathias, mas o goleiro atleticano salvou com um tapa na bola.

Júnior Santos ampliou no final! O atacante saiu do banco de reservas para anotar o segundo pelo Galo, tocando entre as pernas do goleiro Anthoni, aos 49 da segunda etapa.

Ficha técnica

Atlético-MG 2 x 0 Internacional

Competição: 12ª rodada do Brasileirão Série A 2025

Local: Arena MRV - Belo Horizonte, Minas Gerais

Data e hora: 12 de junho de 2025, às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Luiz Alberto Andrini Nogueira

VAR: Ilbert Estevam da Silva

Gols: Vitão (GC), aos 30'/1ºT, Júnior Santos, aos 49'/2ºT

Amarelos: Bruno Tabata, Aguirre e Ronaldo (Internacional); Natanael, Rony, Scarpa e Everson (Atlético-MG)

Atlético-MG: Everson; Natanael, Igor Rabello, Junior Alonso e Rubens (Vitor Hugo); Alan Franco, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Dudu (Igor Gomes), Rony (Júnior Santos) e Hulk (Caio Paulista). Técnico: Cuca

Internacional: Anthoni; Ramon (Diego Rosa), Juninho, Vitão e Aguirre; Bruno Henrique (Yago), Ronaldo, Thiago Maia (Gustavo Prado) e Bruno Tabata (Ricardo Mathias); Wesley e Borré (Enner Valencia). Técnico: Roger Machado