Atlético-MG e Internacional fazem duelo de gigantes em momentos distintos no Brasileirão

A 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, última antes da pausa para o Mundial de Clubes, terá um duelo de gigantes nacionais. Atlético-MG e Internacional se enfrentam na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Apesar da tradição de ambos, eles chegam em momentos distintos na competição.

O Atlético-MG não venceu nas quatro rodadas iniciais do Brasileirão, mas engatou boa recuperação. Nos últimos sete jogos, somou quatro vitórias e três empates, ganhando 15 de seus 17 pontos, o que representa 88,2%. Com isso, se afastou da zona de rebaixamento e aparece em nono lugar, já bem perto do G-6, fechado pelo Botafogo, com 18.

O desempenho em casa é outro fator que anima a torcida, já que o Atlético ainda está invicto. Em cinco jogos, foram duas vitórias e três empates. Os dois triunfos foram contra times cariocas: Botafogo (1 a 0) e Fluminense (3 a 2), times que estão no Mundial de Clubes.

A grande novidade no time comandado pelo técnico Cuca deve ser Dudu. Anunciado no início de maio, ele vinha treinando e deve começar como titular. Outra mudança importante acontecerá na defesa, já que o zagueiro Lyanco está suspenso. Igor Rabello é o favorito para a vaga, embora Vitor Hugo, Iván Román e Rômulo também sejam opções.

Junior Alonso e Alan Franco, que estavam com suas seleções nacionais, estão confirmados. Jogadores considerados titulares, Guilherme Arana e Cuello seguem no departamento médico, assim como os atacantes Cadu e Caio Maia.

Cuca valorizou a reação do Atlético, que olha para cima. "Estamos muito satisfeitos. Nós, dos últimos 21 pontos, ganhamos 15, é muita coisa. Nós temos sete partidas sem perder no Brasileiro, é coisa grande, a gente saiu lá da vice-lanterna do campeonato e estamos no bloco de cima."

Já o Internacional, apesar de conquistar classificação heroica contra o Bahia para as oitavas de final da Libertadores, ainda não conseguiu emplacar no Brasileirão. O time não vence há cinco jogos, sendo dois empates e três derrotas. Curiosamente, foi derrotado pelos dois times cariocas que o Atlético venceu: Botafogo (4 a 0) e Fluminense (2 a 0).

Com 11 pontos, está em 14º lugar, bem próximo da zona de rebaixamento (Z-4), aberta pelo Fortaleza, com dez. A situação fica ainda mais preocupante quando observados os números fora de casa. São quatro empates e duas derrotas, com 11 gols sofridos e cinco marcados.

O técnico Roger Machado segue com desfalques importantes, já que Bernabei, Fernando e Vitinho estão lesionados. Gustavo Prado, que estava com a seleção brasileira, e Valencia, do Equador, foram relacionados, mas podem ficar como opção no banco de reservas. A boa notícia fica por conta do retorno de Borré, que se recuperou muito rápido de uma lesão no abdômen.

Roger admitiu desempenho abaixo do esperado e cobrou atenção. "O planejamento até a parada era ter conquistado classificações na Copa do Brasil e Libertadores, o título gaúcho, e estar na parte de cima do Campeonato Brasileiro. Nesta parte, estamos deixando a desejar. Falei para os atletas que precisamos dar atenção especial ao Campeonato Brasileiro, para buscar essa recuperação."

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X INTERNACIONAL

ATLÉTICO - Everson; Natanael, Igor Rabello, Junior Alonso e Rubens; Patrick, Alan Franco e Gustavo Scarpa; Dudu, Rony e Hulk. Técnico: Cuca.

INTERNACIONAL - Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Ramon; Ronaldo, Bruno Henrique, Thiago Maia (Gustavo Prado), Óscar Romero e Wesley; Borré. Técnico: Roger Machado.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).