Arnaldo: Gerson é o melhor jogador do Flamengo; será difícil substituí-lo

Gerson é o melhor jogador do Flamengo e será difícil de ser substituído no time de Filipe Luís, opinou o colunista Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte desta quinta (12).

Do lado do Flamengo, apesar de ser um negócio que possa ser interessante financeiramente, ainda mais se o Flamengo bater o pé e fizer todas as exigências possíveis para ser ressarcido, é muito difícil substituir o Gerson.

Não digo nem as características, a versatilidade que ele tem e o status que ele adquiriu no time. Naquele time do Jorge Jesus, na primeira passagem do Gerson pelo Flamengo, ele era muito importante, mas ele não era o principal jogador. Hoje ele é o principal jogador -- ele é o melhor jogador do time.

Arnaldo Ribeiro

Para o colunista, Gerson evoluiu da primeira para a segunda passagem pelo Mengão e se tornou a principal liderança da equipe.

Ele aprimorou o jogo dele depois da passagem pela Olympique de Marseille e hoje na seleção. Eu fico pensando: qual jogador minimamente acessível seria capaz de substituir o Gerson no Flamengo?

Ele evoluiu em termos de liderança, inclusive. Ele foi o capitão a partir do momento do Tite. Ele assumiu um protagonismo e se desenvolveu como jogador.

Arnaldo Ribeiro

Gerson aceitou a proposta do Zenit, que deve pagar a multa rescisória de 25 milhões de euros (R$ 159 milhões) para contratar o capitão do Flamengo.

Apesar de estar fechado com o clube russo, o meia ainda vai jogar o Mundial de Clubes da Fifa pelo Rubro-Negro. O Zenit deve fazer o pagamento da multa após o torneio.