'Aposentar é dar boa noite à morte', diz Galvão ao virar sócio de canal

Do UOL, em São Paulo

Quem pensou que Galvão Bueno daria uma desacelerada na vida profissional após o adeus definitivo do grupo Globo em dezembro de 2024, estava totalmente enganado. Aos 74 anos, o narrador acabou se tornar sócio da N Sports e trata a aposentadoria como um tema inexistente em sua jornada.

Aposentadoria em hipótese alguma. Aqui estamos começando, isso aqui vai longe. Aposentar é una coisa muito antiga. A gente imaginava que uma pessoa com 45 anos sonhava em ficar sentado em casa, lendo jornal. Isso não existe mais.

Eu nunca escondi minha idade, não sei até quando serei produtivo como sou hoje, mas tento me cuidar da melhor forma possível. Aposentar é dar boa noite à morte. É dizer: 'Chega, me leva aí que estou indo embora'. Então, aposentar jamais.

Galvão Bueno.

Hoje, Galvão narra Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil na Amazon Prime Video, tem um programa ao vivo na TV Bandeirantes, produz vinhos, é dono de gado e, agora, se tornou sócio e conselheiro da N Sports, um canal focado em transmissões de eventos esportivos e conteúdos multiplataforma.

Em mais um desafio no mundo digital, o comunicador participará de decisões estratégicas e contribuirá com o processo criativo e desenvolvimento de novos produtos. Com mais de 50 anos de experiência em TV aberta, Galvão não esconde que é um grande aluno dos novos formatos de comunicação, mas entende a importância de se inserir na área.

"Aqui vai exigir muito. Muito trabalho, muito empenho, muita dedicação. Sei que vamos longe e faremos muitas coisas. Estou muito feliz e contente", destacou o narrador.

Vai narrar também?

Quando se fala em Galvão Bueno, os bordões e as narrações passam pela cabeça da maioria das pessoas. Embora o comunicador tenha assumido uma posição executiva na N Sports, ele adiantou que deve liderar transmissões esportivas no canal caso seja válido segundo o planejamento da empresa.

Minha obrigação fundamental aqui é conversar e dar ideias. Na primeira semana, já falamos muito sobre vários esportes e direitos que poderíamos adquirir e a Globo que se vire. Acho o tênis uma coisa muito importante hoje, assim como skate e surfe. O tênis pode gerar aquele ídolo brasileiro que tanto sentimos falta.