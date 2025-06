Após pressão de Lewandowski, treinador da Polônia renuncia o cargo

Nesta quinta-feira, a Federação Polonesa de Futebol anunciou a saída de Michal Probierz do cargo de treinador da seleção. Em meio a uma relação conturbada com o atacante Robert Lewandowski, que anunciou sua aposentadoria da equipe nacional por desavenças com o técnico. Probierz deixa o comando após dois anos de trabalho.

O?wiadczenie selekcjonera Micha?a Probierza - Doszed?em do wniosku, ?e w obecnej sytuacji najlepsz? decyzj? dla dobra dru?yny narodowej b?dzie moja rezygnacja ze stanowiska selekcjonera. Pe?nienie tej funkcji by?o spe?nieniem moich zawodowych marze? i najwi?kszym ?yciowym... pic.twitter.com/LPG98Zryhe ? ??czy nas pi?ka (@LaczyNasPilka) June 12, 2025

"Cheguei à conclusão de que, na situação atual, a melhor decisão para o bem da seleção nacional será a minha renúncia ao cargo de técnico. Exercer essa função foi a realização dos meus sonhos profissionais e a maior honra da minha vida", afirmou o treinador em comunicado oficial.

Ele também agradeceu à Federação Polonesa, aos companheiros de comissão técnica e aos jogadores com quem trabalhou durante sua passagem pela seleção. Sua última partida no comando foi a derrota por 2 a 1 para a Finlândia, nesta terça-feira, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Problemas com Lewandowski

O centroavante do Barcelona havia deixado a seleção polonesa após desentendimentos com Probierz, sendo o principal deles a decisão do treinador de retirar sua braçadeira de capitão.

"Considerando as circunstâncias e a perda de confiança no treinador da seleção polonesa, decidi renunciar a jogar pela seleção, enquanto ele estiver no cargo", comunicou Lewandowski no último domingo.

Atualmente em terceiro lugar no Grupo G, atrás de Finlândia e Holanda, a seleção polonesa volta a se reunir apenas em setembro, quando retomará a disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.