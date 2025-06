Ancelotti espera ter Neymar no Maracanã e já sabe onde quer usar o craque

O técnico Carlo Ancelotti espera contar com Neymar na próxima data Fifa e já sabe onde escalar o craque.

O que aconteceu

Ancelotti vive a expectativa de ter Neymar nos jogos contra Chile e Bolívia, nos dias 4 e 9 de setembro. O duelo com o Chile pode ser no Maracanã. O confronto com a Bolívia ocorrerá fora de casa.

O técnico italiano vê Neymar capaz de "jogar em qualquer lugar" se estiver bem fisicamente. A lesão muscular na coxa tirou o astro das partidas contra Equador e Paraguai.

O novo treinador da seleção já sabe até onde escalar Neymar: na armação. A função seria a de Matheus Cunha na vitória sobre o Paraguai.

Neymar veio ao hotel nos cumprimentar. Demos um abraço, ele sempre está próximo da seleção. Quando estiver bem, pode jogar em qualquer lugar do campo. Mas temos que imaginá-lo na mesma posição do [Matheus] Cunha, que era como um número 10, não um centroavante. Podia fazer e ser muito perigoso nessa posição Carlo Ancelotti

Enquanto o Brasil enfrentava o Paraguai, Neymar estava no leilão solidário para o instituto que leva o seu nome. Apesar da ausência, o camisa 10 do Santos afirmou que a vontade era estar com a seleção

Estou muito feliz de estar aqui, muito, mas queria estar em campo. Infelizmente, não deu certo Neymar

Suspenso, Neymar não estará à disposição do Santos contra o Fortaleza hoje, pelo Brasileirão. Ele sai de férias amanhã e voltará a trabalhar no Peixe no dia 27. O contrato válido até 30 de junho deve ser renovado até a Copa do Mundo de 2026.