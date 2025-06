Ambiente hostil! Bruna Brasil enfrenta rival chinesa no UFC Xangai, em agosto

No fim de maio, o Ultimate anunciou que desembarcaria na China para promover o UFC Xangai. Três semanas após a novidade, a primeira luta programada para o evento foi revelada. Expoente feminina da 'Fighting Nerds', Bruna Brasil medirá forças contra a 'atleta da casa', Shi Ming. O confronto entre as pesos-palhas (52 kg) será disputado no dia 23 de agosto.

O duelo foi anunciado em primeira mão pela equipe da brasileira, através das redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). Além do ambiente hostil por entrar em ação no país de sua oponente, Bruna terá que deixar uma incômoda coincidência para trás. Afinal de contas, na última rodada, 'The Special One', como é conhecida, foi derrotada por Wang Cong, outra atleta da China.

Conheça a rival de Bruna

Revelada pelo 'Road to UFC', uma espécie de versão asiática do tradicional 'The Ultimate Fighter', Shi Ming deu um belo cartão de visitas ao, em novembro de 2024, nocautear sua rival na grande decisão do programa. O desempenho garantiu uma vaga no plantel da principal liga de MMA do mundo para a chinesa, que agora soma cinco triunfos consecutivos na modalidade.

Outro fator curioso sobre 'Bunny Bomb', como Ming é conhecida, é sua 'vida dupla'. Médica registrada, a chinesa admitiu que mantinha a carreira de lutadora profissional em segredo dos pais, classificados como "mais tradicionais" pela própria. Na versão de Shi, sua mãe e seu pai achavam que ela competia somente em torneios de artes marciais com o objetivo de quebrar tábuas de madeira. Entretanto, após viralizar no fim de 2024 e garantir uma vaga no UFC, o segredo da peso-palha provavelmente foi exposto para sua família.

