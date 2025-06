Alison é 3º e Matheus fica em 5º nos 300m com barreiras em Oslo

Nesta quinta-feira, o brasileiro Alison dos Santos, o Piu, conquistou o terceiro lugar na prova dos 300 metros com barreiras durante a 60ª edição do Bislett Games, tradicional etapa da Diamond League realizada em Oslo, na Noruega. Ele completou a distância em 33s38, em uma disputa marcada pelo novo recorde mundial estabelecido pelo norueguês Karsten Warholm (32s67). O norte-americano Rai Benjamin foi o segundo colocado, com 33s22.

Matheus Lima, também representando o Brasil, finalizou a prova na quinta posição, com 34s34. O catari Abderrahman Samba ficou em quarto, com 33s84.

A corrida reuniu, pela primeira vez, Warholm, Benjamin e Alison nos 300 m com barreiras, prova oficializada pela World Athletics no início de 2025. O trio, que domina as estatísticas dos 400 m com barreiras, volta a se enfrentar neste domingo, na etapa da Diamond League em Estocolmo, na Suécia.

Piu na temporada

Alison vive um excelente momento na temporada. Em 4 de maio, registrou sua melhor marca nos 400 m rasos, 44s53, durante a segunda etapa do circuito Grand Slam Track, em Miami. Ele já venceu cinco das seis provas que disputou (nos 400 m e 400 m com barreiras) na competição. A última etapa será em Los Angeles, nos dias 27 e 29 de junho. Treinando com Felipe de Siqueira, em Clermont, na Flórida (EUA), Alison já garantiu índice para o Mundial de Atletismo de Tóquio, em setembro, tanto nos 400 m quanto nos 400 m com barreiras. Ele ocupa o segundo lugar no ranking mundial de 2025 nessa última prova, com 47s61.

Números de Matheus Lima

Já Matheus Lima, de 21 anos, é uma das revelações da equipe brasileira. Em sua estreia na Diamond League, foi vice nos 300 m com barreiras em Xiamen, em abril, com 33s98. No início de maio, marcou 48s08 nos 400 m com barreiras, em Shaoxing/Kegiao, a quinta melhor marca mundial do ano. O cearense também foi finalista nos 400 m do Mundial Indoor (6º lugar, com 46s94) e está classificado para o Mundial de Tóquio nas duas provas em que compete.