Aliado de Klopp vira assistente de Guardiola no City para o Mundial

Pep Guardiola terá um novo assistente à beira do campo no Manchester City para o Mundial de Clubes: Pepijn Lijnders. O holandês era um dos assistentes de Jürgen Klopp nos tempos vitoriosos no Liverpool.

O que aconteceu

Lijnders, 42, aceitou o convite e assinou contrato de dois anos (um ano garantido com a opção de mais 12 meses) com o City. Guardiola está reformulando a sua comissão técnica após as saídas de Juanma Lillo, Carlos Vicens e Inigo Dominguez.

Segundo o 'The Athletic', o ex-assistente de Klopp recebeu a ligação de Guardiola em 27 de maio. Eles conversaram por meia hora sobre futebol, tática e as funções que Lijnders teria no Etihad.

Pep Lijnders ficou sete meses como treinador principal do Red Bull Salzburg, onde foi demitido em dezembro. No clube, ele somou 28 jogos: 13 vitórias, sete empates e oito derrotas. Ajax, Besiktas, Porto e Stoke City foram outros clubes que o procuraram antes da ida para a Áustria.

Pepijn Lijnders, novo assistente de Guardiola no Manchester City Imagem: Divulgação/Manchester City

Por respeito, Lijnders avisou a Arne Slot e Klopp sobre a mudança para Manchester. O assistente técnico também recebeu uma ligação de Mike Gordon, do Fenway Sports Group, agradecendo por sua contribuição ao Liverpool.

Descanso em família interrompido. Depois de deixar o comando do Red Bull Salzburg, Lijnders planejava ficar alguns meses ao lado dos familiares na Holanda antes de escolher o seu novo destino. O chamado de Pep mudou os seus planos.

Lijnders ainda planeja ser um técnico principal novamente. A pausa aconteceu por um motivo: ele gostaria de colocar no currículo a experiência ao lado de um dos técnicos mais vitoriosos do futebol.

Outro nome recém-chegado dos Reds ao City é: James French. O português será o responsável pelas jogadas ensaiadas no novo clube.

Estreia do City no Mundial será na quarta-feira (18) contra o Wydad Casablanca. Al-Ain e Juventus completam o Grupo G.