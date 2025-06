Alexander-Arnold cita emoção em defender Real Madrid

Trent Alexander-Arnold é oficialmente jogador do Real Madrid. O ex-atleta do Liverpool, da Inglaterra, foi apresentado nesta quinta-feira no maior campeão europeu da história e falou sobre o sentimento em defender as cores do clube espanhol.

"É muito emocionante. É um dia que eu esperava há muito tempo. Estou orgulhoso de estar aqui, é um sonho. Mal posso esperar para começar", afirmou.

O acerto com o Real Madrid faz parte de um plano de carreira de Alexander-Arnold. Ele revelou que acompanhava a equipe, com a conquista de títulos importantes, desde a infância, inclusive com a presença de seu compatriota David Beckham no clube.

"Quero fazer parte de todo o sucesso daqui para frente. O clube tem uma mentalidade vencedora", destacou o lateral, confiante no sucesso nesta nova jornada.

A possibilidade de trabalhar com Xabi Alonso, novo treinador do Real Madrid, também é um aspecto que empolga o reforço do Real Madrid. "Foi bom poder conversar com ele. Eu disse que o Xabi era meu ídolo e trabalhar com ele é um sonho realizado", afirmou Alexander-Arnold.

Para conhecer mais sobre o atual Real Madrid, o lateral procurou Bellingham, seu companheiro de seleção inglesa. "Muitas pessoas acham que ele teve um papel importante para chegar até aqui, mas o Real Madrid dispensa apresentações", disse.