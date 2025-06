Adversário do Botafogo, Samuel Lino fala sobre o Mundial: "Estou confiante"

Adversário do Botafogo na Copa do Mundo de Clubes, Samuel Lino, meio-campista do Atlético de Madrid, falou sobre suas primeiras impressões ao desembarcar nos EUA. O clube espanhol estreia na competição neste domingo, às 16h (de Brasília), diante do Paris Saint Germain, no Rose Bowl Stadium, em Pasadena, na Califórnia.

O elenco do Atlético de Madrid desembarcou em Los Angeles na terça-feira e já realizou o primeiro treinamento de olho no PSG. Nesta quinta, antes da segunda atividade do elenco em solo norte-americano, Samuel Lino falou quais são os sentimentos para o Mundial.

Samu Lino te cuenta sus impresiones en el segundo día de entrenamientos en Los Ángeles ? pic.twitter.com/rE8MR7dgY0 ? Atlético de Madrid (@Atleti) June 12, 2025

"A equipe está se sentindo bem e confiante. Fizemos nosso primeiro treino ontem, que foi muito bom, muito intenso, e hoje vamos continuar esse trabalho e toda a preparação para as primeiras partidas.", disse o brasileiro.

O jogador também ressaltou a importância da competição para os jogadores, mostrando entusiasmo.

"Estou me sentindo bem, feliz, confiante e muito animado por começar esta competição. Estou muito motivado. É um campeonato que todos querem participar da primeira edição. Isso nos dá muita motivação para estar aqui e fazer uma bom torneio.", completou.

Samuel Lino não poupou elogios ao campo e à estrutura da qual o clube está usufruindo neste período nos EUA.

"É um estádio gigantesco, mas também muito bonito. O gramado é maravilhoso. É espetacular. Estamos ansiosos para aproveitar o treino aqui", concluiu.