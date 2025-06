Abel terá elenco completo pela 1° vez e pode começar a esboçar escalação de estreia no Mundial

A quinta-feira será um dia importante para a preparação do Palmeiras, que estreia na Copa do Mundo de Clubes neste domingo, contra o Porto. O técnico Abel Ferreira terá, pela primeira vez, os 29 jogadores à disposição para trabalhar, já que o grupo de oito convocados se reapresentou na noite de quarta-feira após a data Fifa.

Com 21 jogadores à disposição, o treinador comandou dois treinos no gramado do estádio da Universidade da Carolina do Norte, mas ainda não conseguiu esboçar a equipe que deve ser a titular. Dos que estavam convocados, pelo menos cinco deles estão cotados a começar jogando, os casos de Gustavo Gómez, Piquerez, Emiliano Martínez, Richard Ríos e Estêvão.

Além deles, se juntaram à delegação em Greensboro Benedeti e Luighi, que estavam no Egito, com a Seleção Brasileira sub-20, e Facundo Torres.

Dos que estavam com as respectivas seleções, apenas Gustavo Gómez e Richard Ríos estiveram em campo efetivamente com os times de Paraguai e Colômbia, Estêvão não saiu do banco de reservas do Brasil, assim como Piquerez. Emiliano Martínez e Facundo Torres nem sequer foram relacionados por Marcelo Bielsa.

Palmeiras e Porto se enfrentam a partir das 19 horas (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA). O local fica a cerca de 1h10 da base de treinamentos do Verdão.

Com o elenco completo, portanto, o Palmeiras terá três dias de trabalhos, incluindo o sábado, que é quando a delegação viaja à Nova Jersey para se concentrar para o duelo contra os portugueses. Ainda na primeira fase, o Verdão enfrenta o Al-Ahly (EGI) e o Inter Miami (EUA).