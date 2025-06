Abel comanda 1º treino do Palmeiras com elenco completo nos EUA

O Palmeiras treinou pela primeira vez com o elenco completo nos EUA nesta quinta-feira, no complexo esportivo da Universidade da Carolina do Norte, em Greensboro, se preparando para a tão esperada estreia na Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Estêvão, Piquerez, Gustavo Gómez, Richard Ríos, Emiliano Martínez, Facundo Torres, Benedetti e Luighi se apresentaram na última quarta-feira e já trabalharam nesta quinta ao lado de seus companheiros, mas com um controle de carga.

Pelo fato de terem defendido suas respectivas seleções na Data Fifa, alguns dos atletas convocados chegaram aos EUA com um desgaste maior. Desta forma, o trabalho realizado por eles nesta quinta-feira foi moderado.

A comissão técnica palmeirense comandou um treino de posse de bola, um ensaio com ênfase nas estratégias defensivas e ofensivas para o confronto com o Porto, além de uma atividade de bolas paradas.

Como ainda haverá mais três treinos antes da estreia na Copa do Mundo de Clubes da Fifa, contra o Porto, no próximo domingo, às 19h (de Brasília), Abel Ferreira promoveu alguns testes nas equipes escaladas para o treinamento desta quinta-feira, mas que não dão indícios do time que irá a campo enfrentar os portugueses.

Paulinho, uma das principais contratações do Verdão para a temporada de 2025, atuou como coringa na atividade. Ou seja, ele poderia contribuir para ambas as equipes que se enfrentavam.

A tendência é que Abel Ferreira comece a trabalhar com o time que enfrentará o Porto a partir do treinamento desta quinta-feira à tarde, que será fechado à imprensa. O Palmeiras ainda voltará a campo na sexta e no sábado, quando encerra a preparação para a sua estreia na Copa do Mundo de Clubes.

Além do Porto, de Portugal, o Palmeiras enfrentará o Al Ahly, do Egito, na próxima quinta-feira, às 13h (de Brasília), e o Inter Miami, time do Messi, dos EUA, no dia 23 de junho, segunda-feira, às 22h (de Brasília).