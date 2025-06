Zubeldía registra aproveitamento inferior a 50% contra times cariocas desde sua chegada ao São Paulo

Luis Zubeldía, técnico do São Paulo, registra, desde que chegou ao clube, um aproveitamento inferior a 50% contra clubes cariocas (Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco da Gama).

Desde que Zubeldía chegou ao Tricolor paulista, a equipe disputou dez partidas contra cariocas. No período, foram três vitórias, quatro empates e quatro derrotas, o que resulta em um aproveitamento de 43,34%.

O treinador somou uma vitória contra Flamengo, Fluminense e Vasco. Em agosto, o São Paulo venceu o Rubro-Negro por 1 a 0. Os triunfos sobre o Tricolor e o Cruzmaltino ocorreram em maio e outubro, respectivamente. O primeiro terminou em 2 a 1, enquanto o segundo em 3 a 0.

A única equipe carioca que o argentino não conseguiu vencer foi o Botafogo. No total, foram quatro empates e uma derrota.

O próximo duelo de Zubeldía pelo São Paulo é diante do Vasco da Gama no próximo dia 12, uma quinta-feira. A bola rola às 21h30 (de Brasília) no gramado do Morumbis.

Veja os últimos dez jogos de Zubeldía contra cariocas:

Botafogo 2 x 2 São Paulo - Brasileirão 2024



Botafogo 2 x 1 São Paulo - Brasileirão 2024



São Paulo 3 x 0 Vasco da Gama - Brasileirão 2024



São Paulo 1 (5) x (6) 1 Botafogo - Libertadores 2024



Botafogo 0 x 0 São Paulo - Libertadores 2024



Fluminense 2 x 0 São Paulo - Brasileirão 2024



São Paulo 1 x 0 Flamengo - Brasileirão 2024



São Paulo 2 x 2 Botafogo - Brasileirão 2024



Vasco da Gama 4 x 1 São Paulo - Brasileirão 2024



São Paulo 2 x 1 Fluminense - Brasileirão 2024