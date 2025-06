Seleção: Vini celebra vitória 'necessária', e Raphinha vê 'bom caminho'

Os atacantes Vini Jr e Raphinha, titulares na vitória do Brasil sobre o Paraguai, exaltaram a postura da seleção no duelo que culminou na classificação antecipada à Copa do Mundo. Os dois falaram à TV Globo após o 1 a 0.

O que Vini falou?

Placar necessário. "Muito feliz com o resultado de hoje, era necessário ganhar em casa diante da nossa torcida e já classificar para a Copa."

Próximos passos. "O mister vai ter mais tempo para trabalhar e ver o que podemos melhorar. Hoje não foi um dos nossos melhores jogos, mas o importante nas Eliminatórias é ganhar e preparar para a Copa do Mundo."

Suspensão." É uma pena ficar fora do próximo jogo, mas as Eliminatórias são complicadas, são apenas dois cartões, você acaba fazendo falta e fica pendurado, eu mesmo já estava há um tempo. É comemorar a classificação, alguns jogadores vão entrar de férias, outros estarão no Mundial... é desfrutar porque, a partir de setembro, a preparação é para a Copa do Mundo."

O que Raphinha falou?

Cobranças. "O mais importante é a gente conseguir se encontrar dentro de campo. O trabalho já estava sendo bem feito, mas não estávamos com os resultados. Estávamos fazendo o nosso melhor, e futebol é resultado. Quando o resultado não vem, somos cobrados. Estamos em um bom caminho. Nosso primeiro objetivo conseguimos, e agora é manter o foco para vencer os dois próximos jogos."

Defesa. "A partir do momento em que não levamos gols, a chance de conseguir uma vitória é muito mais próxima. O sistema defensivo é muito importante na nossa caminhada."

Moral com Ancelotti dá tranquilidade? "Saber que ele conta comigo é algo para sentir muito orgulho, mas isso não me deixa tranquilo porque a seleção tem jogadores de muita qualidade. Quem está jogando tem que estar muito bem para não perder espaço. Tento dar o meu melhor nos treinos para ajudar nos jogos."