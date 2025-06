Vila Nova demite técnico Rafael Lacerda após três derrotas seguidas na Série B

A direção do Vila Nova demitiu o técnico Rafael Lacerda nesta quarta-feira. O treinador deixa a equipe goiana após quatro derrotas seguidas, três na Série B do Campeonato Brasileiro e uma na Copa do Brasil. Também deixam o clube o auxiliar João Antônio e o analista de desempenho Mateus Bolívar.

"A decisão encerra um ciclo vitorioso e de grande importância para a história do clube, que reconhece e enaltece o comprometimento de Rafael Lacerda, sua ética de trabalho e a forma como conduziu o dia a dia. O Vila Nova Futebol Clube agradece por toda a sua contribuição. Desejamos todo o sucesso aos profissionais", comunicou o Vila Nova.

Rafael Lacerda, de 40 anos, foi contratado para a temporada 2025 e somou 33 jogos, 15 vitórias, nove empates e nove derrotas. Iniciou o ano da melhor forma possível, conquistando o título do Campeonato Goiano, que encerrou um jejum de 20 anos.

Na Copa do Brasil, também teve desempenho satisfatório, já que chegou à terceira fase, eliminando Inter de Limeira e Rio Branco-ES. Na terceira fase, porém, pegou o Cruzeiro e foi eliminado.

A eliminação desencadeou uma sequência negativa do Vila Nova também na Série B, perdendo os três jogos seguintes. Foi superado por Cuiabá, Novorizontino e Criciúma, todos por 1 a 0, em uma temporada em que o clube ainda não tinha perdido duas partidas em sequência.

Com as derrotas, o Vila Nova ficou estacionado nos 16 pontos, caindo da vice-liderança para o nono lugar, a quatro pontos de distância do Coritiba, que fecha o G-4, com 20. Agora sem Rafael Lacerda, o Vila Nova volta a campo na sexta-feira, às 19h, quando recebe o América-MG no Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), pela 12ª rodada.