Lembra dele? 'Novo Neymar' muda de time na Série C após dez jogos sem gols

O atacante Victor Andrade, que chegou a ser apelidado de "Novo Neymar" no início da década passada, mudou de clube após uma passagem apagada pela Ponte Preta, que disputa a Série C do Brasileirão.

O que aconteceu

O jogador de 29 anos assinou com o São Bernardo, que também está na 3ª divisão nacional. O time do ABC está no meio da tabela do nacional e tem o segundo pior ataque do torneio.

Victor Andrade deixou a Ponte Preta sem marcar um gol sequer em dez partidas. Ele foi titular em cinco duelos e saiu do banco nas outras cinco oportunidades.

O último gol do atacante ocorreu em outubro do ano passado, ainda defendendo a camisa do Botafogo-SP, em partida válida pela Série B do Brasileirão.

Novo Neymar

Victor Andrade foi formado na base do Santos e chegou a ser apelidado de "Novo Neymar" pela imprensa espanhola. Ele, que atuava no mesmo setor do camisa 10, subiu aos profissionais em 2012 e chegou a jogar ao lado do ídolo,

O atleta, no entanto, não conseguiu engatar uma sequência de jogos e foi vendido ao Benfica — na Europa, também acumulou passagem discreta.

Desde 2018, ele rodou por diferentes clubes brasileiros, incluindo Chapecoense, Goiás, Remo, Vila Nova e Juventude. Há ainda uma rápida trajetória pelo futebol sul-coreano.