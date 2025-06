Veja os técnicos que Abel Ferreira e o Palmeiras enfrentarão na Copa do Mundo de clubes

O Palmeiras estreia na Copa do Mundo de clubes no próximo sábado (15), em busca de fazer uma grande campanha na competição. O Verdão está em grupo equilibrado e, por isso, terá de fazer grandes atuações para avançar ao mata-mata do torneio.

Um dos trunfos do Alviverde é o técnico Abel Ferreira, desde 2020 no cargo e um dos maiores treinadores da história do Palmeiras. Quais serão os adversários que o português enfrentará no banco de reservas? Qual o currículo deles?

A Gazeta Esportiva fez um pequeno resumo dos outros três treinadores do Grupo A da Copa do Mundo de clubes, veja abaixo:

Martín Anselmi (Porto)

Martín Anselmi é argentino e possui 39 anos, relativamente jovem para um treinador de futebol. Seu principal trabalho foi no Independiente Del Valle-EQU, onde foi campeão duas vezes da Copa Sul-Americana, em 2019 e 2022. Na última, derrotou o São Paulo de Rogério Ceni na decisão, vencida pelos equatorianos por 2 a 0.

Anselmi chegou ao Porto em janeiro de 2025. Desde então, comandou a equipe do Estádio do Dragão em 18 oportunidades, acumulando dez vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

Além do Porto e do Independiente Del Valle-EQU, Anselmi já passou por Unión La Calera-CHI e Cruz Azul-MÉX.

José Riveiro (Al Ahly)

José Riveiro é espanhol, tem 47 anos e tem uma carreira ainda curta como treinador. O comandante é técnico desde 2021 e, antes do Al Ahly, esteve à frente de apenas dois clubes: o Inter Turku, da Finlândia, e o Orlando Pirates, da África do Sul.

Um fato curioso é que Riveiro ainda não estreou oficialmente pelo Al Ahly. O espanhol foi contratado em maio deste ano e comandará os africanos pela primeira vez em um jogo oficial na Copa do Mundo de clubes.

Javier Mascherano (Inter Miami)

Por fim, o técnico do Inter Miami é Javier Mascherano, ex-jogador argentino de 41 anos de idade. Mascherano era zagueiro e jogou em 2005 jogou pelo Corinthians, grande arquirrival do Palmeiras.

Como técnico, assim como Riveiro, Mascherano tem uma carreira ainda curta. O argentino estreou em 2021 como treinador, comandando as seleções sub-20 e sub-23 da Argentina.

O ex-zagueiro chegou ao Inter Miami em dezembro de 2024 e tem 24 jogos pelo clube, com um retrospecto de 13 vitórias, cinco empates e seis derrotas.

Calendário do Palmeiras

O Palmeiras estreará na competição contra o Porto, no próximo sábado (15), às 19h (de Brasília), em Nova Jersey. Depois, na mesma cidade, enfrenta o Al Ahly no dia 19, às 13h. Por fim, o Verdão viaja até Miami encarar o Inter Miami no dia 23, às 22h.