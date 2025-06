Vasco encerra preparação para jogo contra o São Paulo; veja provável escalação

O Vasco encerrou, na manhã desta quarta-feira, no CT Moacyr Barbosa, a preparação para o duelo contra o São Paulo. O jogo, válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para esta quinta, no Morumbis, às 21h30 (de Brasília).

O jogo será o último do Cruzmaltino antes da paralisação para o Mundial de Clubes. Após a partida, o elenco ganhará férias de 10 dias e depois realizará uma intertemporada, que começará no próximo dia 23.

Para o duelo contra o São Paulo, o técnico Fernando Diniz ainda não poderá contar com o meia Estrella e o atacante David. Os atletas, que estão em fase de recondicionamento físico, seguirão programação com o Departamento de Saúde e Performance.

Último treino no Rio antes da viagem para São Paulo ?? ?: Matheus Lima | #VascoDaGama pic.twitter.com/4qmtc6CAfA ? Vasco da Gama (@VascodaGama) June 11, 2025

Em contrapartida, o zagueiro Luiz Gustavo e o volante Hugo Moura voltam a ficar à disposição de Diniz após cumprirem suspensão na última rodada.

Assim, uma provável escalação do Vasco tem: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Tchê Tchê, Hugo Moura e Philippe Coutinho; Rayan, Vegetti e Nuno Moreira.

A equipe carioca vem de duas derrotas seguidas no Brasileiro e mira a vitória para subir na tabela. O Vasco ocupa a 15ª posição, com dez pontos, enquanto o São Paulo aparece na 13ª colocação, com 12 unidades.