Vasco define programação para pausa durante Mundial de Clubes

O Vasco definiu nesta quarta-feira a programação do elenco profissional durante a pausa para o Mundial de Clubes, que será disputado entre junho e julho. Os jogadores receberão férias e também realizarão uma intertemporada no período.

O grupo sairá de férias por dez dias após o duelo contra o São Paulo, marcado para esta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis. O jogo, válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, será o último do Cruzmaltino antes da paralisação.

O elenco retornará das férias no dia 23 de junho, quando iniciará o período de intertemporada. De acordo com o gerente de futebol Clauber Rocha, os jogadores receberão recesso em virtude da lei, que obriga o clube a conceder 30 dias de férias aos atletas a cada 12 meses de trabalho.

Último treino no Rio antes da viagem para São Paulo ?? ?: Matheus Lima | #VascoDaGama pic.twitter.com/4qmtc6CAfA ? Vasco da Gama (@VascodaGama) June 11, 2025

"Procuramos um caminho para minimizar os efeitos que a legislação trabalhista brasileira impõe nesse momento ao calendário do futebol. Conceder 10 dias de férias nesse momento é caminhar na direção diferente do que será praticado por outras equipes, pois nosso entendimento é que devemos ter os atletas disponíveis o máximo de dias possíveis no período de intertemporada. Assim, postergarmos a adequação para o início de 2026", afirmou.

O dirigente também destacou a importância da intertemporada para a comissão de Fernando Diniz e disse que a equipe deverá disputar amistosos e jogos-treinos.

"O clube entende que esse período de treinamentos para o técnico Fernando Diniz será essencial para uma adequada preparação visando os importantes compromissos do segundo semestre. O período de treinamentos acontecerá no CT Moacyr Barbosa. Jogos-treinos e amistosos já estão em tratativas avançadas para completarem o período de preparação", completou.