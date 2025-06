Organização encaminha Jéssica Bate-Estaca x Lupita Godinez para o UFC 319

Um duelo envolvendo duas atletas ranqueadas do peso-palha (52 kg) foi encaminhado para o card numerado do UFC 319. Número 5 do mundo, Jéssica Andrade medirá forças contra a mexicana Lupita Godinez, atual 11ª colocada da categoria.

O que aconteceu

O retorno de 'Bate-Estaca' ao octógono está programado para o dia 16 de agosto, quando o Ultimate desembarca em Chicago (EUA). Já há um acordo verbal entre as partes envolvidas no confronto, restando apenas a assinatura formal do contrato para oficializar a disputa, conforme apurou em primeira mão a equipe de reportagem da Ag Fight, em contato com fontes próximas ao evento.

Vindo de duas derrotas, a mais recente delas em maio desta temporada, contra Jasmine Jasudavicius, Jéssica tenta voltar à coluna das vitórias para, além de defender seu posto no top 5 do ranking, respirar mais aliviada dentro da organização.

Por sua vez, 'Loopy', como a mexicana é conhecida, tem uma chance de ouro de pegar o elevador e ganhar ótimas posições na categoria. Especialista no wrestling, Godinez chega para a disputa embalada pelo triunfo contra a também brasileira Julia Polastri, em março deste ano.

Diferença de bagagem

Ex-campeã do UFC, Bate-Estaca, aos 33 anos, ainda não tem uma idade considerada avançada para os esportes de combate. Em contrapartida, sua bagagem no MMA profissional é de uma verdadeira veterana, com incríveis 40 combates disputados. Para fins comparativos, Godinez, de 31 anos, tem menos da metade de experiência de Jéssica, com 18 duelos em seu cartel até o momento.

Luta principal

Além da disputa feminina entre Bate-Estaca e Loopy Godinez, o evento do UFC 319 já conta com sua atração principal definida. No 'main event' da noite, o campeão peso-médio (84 kg) Dricus du Plessis coloca seu cinturão em jogo contra o Khamzat Chimaev. Mesmo no posto de desafiante, o 'Lobo' — invicto no MMA profissional com 14-0 —, surge como favorito para o confronto diante do sul-africano pelo título até 84 kg.