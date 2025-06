UFC Atlanta: Rodolfo Bellato desabafa sobre imprevisto e mira vitória sobre Craig

O aguardado duelo entre Rodolfo Bellato e Paul Craig finalmente acontecerá neste sábado (14), agora no UFC Atlanta, depois de ter sido cancelado de forma inesperada momentos antes do início do UFC Vegas 106, em maio. O confronto entre os meio-pesados (93 kg) promete movimentar a State Farm Arena, em Atlanta (EUA), e marcar uma nova etapa na trajetória do brasileiro.

Na ocasião anterior, o combate foi retirado do card pelo Comitê Atlético de Nevada (NAC) após os médicos identificarem sinais visíveis de herpes labial no rosto de Bellato, o que impediu sua atuação por precaução sanitária. Em entrevista exclusiva à Ag Fight, o paulista relatou com detalhes o episódio que o afastou do octógono.

"Fazia muito tempo que eu não tinha. Sempre soube que eu tenho (a herpes labial). Minha mãe tem, meu pai tem, e fazia muito tempo que isso não acontecia. Sei que não é uma coisa que tem cura, mas falei: 'Fazia tanto tempo que não tinha, por que daria agora?'. No dia da luta, quando eu acordei, senti aquela coceirinha na boca e falei: 'Não é possível'. E lá em Vegas, o tempo é seco para caramba, a boca já estava toda rachada. Acho que juntou tudo", contou o atleta, antes de complementar o relato.

"Eu fiz minha parte, treinei, fiz tudo que tinha que fazer, mas isso aí não é uma coisa que você adivinha. Vi muita gente falando que eu poderia ter previsto, tomar um remédio. Depois que acontece, é fácil falar. Depois de anos, não imaginei que iria acontecer. Então, foi mais um aprendizado na minha carreira", completou.

Preparação mantida

Com o novo compromisso confirmado, Bellato manteve o foco nos treinamentos, mesmo após o desgaste físico e emocional acumulado durante a semana do evento anterior. Segundo o meio-pesado, foi necessário readequar o plano de preparação sem perder o ritmo.

"Estava falando com o Rogério Camões, meu preparador físico, e a gente adaptou algumas coisas na primeira semana que chegou . Sempre depois de uma luta, nosso corpo tende a querer baixar o ritmo, porque a gente treinou pesado. Teve tudo, só não teve a luta. Teve o corte de peso, todo o estresse e a encarada. O corpo passou por tudo isso e quer aquela descansada natural. Só que a gente teve que manter o treino muito pesado, focado do mesmo jeito. Foi uma experiência incrível, foi um grande laboratório", destacou.

Aos 29 anos, o representante da 'Knockout Squad' busca sua segunda vitória no UFC. Contratado por meio do 'Contender Series', estreou com nocaute sobre Ihor Potieria em dezembro de 2023 e, em seguida, empatou com Jimmy Crute no UFC 312, em fevereiro. O duelo contra Craig é considerado um passo importante: o escocês, ex-integrante do top 8 dos meio-pesados, é o único lutador a derrotar Magomed Ankalaev no MMA profissional. Apesar disso, atravessa um momento delicado, com três reveses consecutivos no cartel.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok