Torcida de São Paulo refuta fama de 'cri-cri' e abraça Seleção de Ancelotti

A Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti caiu nas graças da torcida paulista. Mesmo diante das más atuações recentes do time, os torcedores de São Paulo aproveitaram o empolgação pela chegada do treinador italiano para abraçar o Brasil e refutar a fama de 'cri-cri'.

Historicamente, os paulistas são conhecidos por serem mais exigentes com a Seleção. O público perde a paciência com facilidade e costuma protestar quando o Brasil não joga bem, inclusive com vaias.

Nesta última terça-feira, entretanto, o olhar crítico da torcida de São Paulo deu lugar ao acolhimento. Os torcedores apoiaram a Canarinho do início ao fim da partida contra o Paraguai, na Neo Química Arena. O público cantou, vibrou com cada lance e até parabenizou Carlo Ancelotti pelo aniversário de 66 anos com um mosaico.

Diversas máscaras com o rosto do treinador italiano também foram distribuídas à torcida e tomaram conta das arquibancadas.

O 'corintianismo' também marcou presença no estádio de Itaquera. Torcedores vaiaram os nomes de Estêvão e Gustavo Gómez, do Palmeiras, e ovacionaram Hugo Souza e Romero, do Corinthians, durante o aquecimento.

Além disso, houve um protesto de torcedores do Timão logo no início do segundo tempo. Uma faixa foi estendida no setor norte, onde costumam ficar as organizadas, com os dizeres: "Exigimos a reforma do estatuto já". Esta é uma das principais cobranças dos corintianos.

São Paulo não recebia um jogo da Seleção Brasileira desde 11 de novembro de 2021. Naquele dia, o Brasil então comandado por Tite derrotou a Colômbia por 1 a 0 e garantiu matematicamente a classificação para a Copa do Mundo do ano seguinte.

Curiosamente, o mesmo volta a acontecer cerca de quatro anos depois. Com a vitória de 1 a 0 sobre o Paraguai, com gol de Vinicius Júnior, a Canarinho pulou para o terceiro lugar da tabela das Eliminatórias, com 25 pontos, e confirmou antecipadamente sua vaga no Mundial de 2026. Resta saber se o desfecho será o mesmo.

A Seleção retorna a campo em setembro, quando enfrenta o Chile como mandante. O jogo, válido pela 17ª rodada das Eliminatórias, está previsto para o dia 4, sem horário definido.

Em seguida, o time de Carlo Ancelotti visita a Bolívia, encerrando assim a sua participação no torneio.