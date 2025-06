Técnico do Paraguai se rende ao Brasil de Ancelotti: 'Pressão muito rápida'

O técnico Gustavo Alfaro, do Paraguai, se rendeu à atuação da seleção brasileira na derrota por 1 a 0, na Neo Química Arena, e elogiou a pressão do time de Ancelotti na saída de bola.

A pressão do Brasil foi muito boa, muito rápida. Fazíamos dois toques e perdíamos. Tínhamos que correr para trás. O triângulo que o Brasil marcava com Marquinhos, Alex e Casemiro, dava espaços, mas não conseguíamos romper a primeira pressão. Não conseguíamos romper a pressão do laterais e do Bruno Guimarães e sair com a bola dominada. Faltou essa resposta.

Se colocássemos uma linha de três, deixaríamos Cunha, Vini e Raphinha no mano a mano. Me parece que qualquer derrota resultaria em gol. Eles tiveram muita mobilidade, partiam em diagonais de fora para dentro e dentro para fora. Cunha saia para as laterais.

Foi a primeira derrota de Gustavo Alfaro como técnico do Paraguai. Ele somava quatro vitórias e três empates até aqui.

Alfaro enfrentou o Brasil duas vezes no ano passado e não perdeu nenhuma. Ele dirigia a Costa Rica na Copa América na partida que terminou em 0 a 0 e já comandava o Paraguai na vitória por 1 a 0 sobre a seleção na era Dorival Jr.

O Paraguai está em boa posição para garantir vaga na Copa do Mundo nas duas rodadas finais. A seleção soma 24 pontos e precisa de mais um para carimbar vaga no Mundial.