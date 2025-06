Sub-20 do Palmeiras estreia com goleada sobre o Ceará no Brasileirão feminino

O time feminino sub-20 do Palmeiras goleou o Ceará, na tarde desta quarta-feira, por 6 a 0, na primeira rodada do Brasileiro feminino da categoria. Stefanie (duas vezes), Clarinha, Raissa, Jenny e Melo marcaram os gols do Verdão, na Cidade do Vozão, em Itaitinga (CE).

Com este resultado, as Palestrinas assumem a liderança do Grupo E, com três pontos. A chave conta, ainda, com Fortaleza e Grêmio Esportivo Recando da Criança. Os times se enfrentam em turno e returno dentro dos grupos, com os líderes de cada grupo, além dos dois melhores segundos colocados, classificando para as quartas de final.

Além do torneio nacional, o time feminino também disputa o Campeonato Paulista da categoria, torneio do qual é vice-líder do Grupo 2. O Palmeiras volta a campo pelo Brasileiro sub-20 no dia 20 de junho para enfrentar o Palmeiras x Grêmio Esportivo Recanto da Criança. A bola rola às 16 horas (de Brasília), na Arena Barueri.

Pelo Estadual, o sub-20 feminino só volta a campo no dia 4 de setembro para enfrentar o São Bento, na Arena Barueri, pela quinta rodada da primeira fase.