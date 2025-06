Soteldo se despede do Santos sem marcar gols em última passagem; veja números

Soteldo não é mais jogador do Santos. O venezuelano acertou sua ida, nesta terça-feira, ao Fluminense e já está apto para disputar a Copa de Mundo de Clubes. Ao todo, o meia-atacante acumulou três passagens pelo Alvinegro Praiano, sendo que na última não balançou as redes; veja os números.

Soteldo chegou ao clube em 2019 e caiu nas graças da torcida. O jogador permaneceu no Peixe por duas temporadas, já que, em 2021, partiu para o Toronto, do Canadá. Em sua primeira passagem, marcou 20 gols e distribuiu 17 assistências, em 105 partidas disputadas.

Depois, passou pelo Tigres, do México, antes de voltar ao Peixe em meados de 2022. A sua segunda passagem, porém, não foi tão encantadora quanto a primeira. Solteldo marcou apenas um gol, em 39 patidas, além de nove assistências. O venezuelano participou da campanha que culminou com o rebaixamento inédito do Santos à Série B do Brasileirão.

Já em 2024, após a queda do Alvinegro Praiano para a Segundona, o meia-atacante foi emprestado para o Grêmio, movimentação que irritou parte dos fãs santistas. No começo deste ano, então, ele voltou à Vila Belmiro.

Soteldo deixou o Santos como titular da equipe de Cleber Xavier, mas ficou de fora dos últimos jogos por conta de uma lesão muscular. Nesta temporada, somou 17 partidas e duas assistências pelo Santos. Ao todo, são 161 jogos, 21 gols e 28 assistências.

Ida de Solteldo ao Fluminense

Solteldo já está apto para estrear na Copa do Mundo de Clubes. Isso porque o venezuelano foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF pelo Tricolor das Laranjeiras.

Segundo apuração da Gazeta Esportiva, para concluir a negociação, o Fluminense topou adquirir 50% dos direitos econômicos de Soteldo, enquanto os outros 50% seguirão com o Santos. O Tigres, do México ? clube que ainda detém parte dos direitos do venezuelano ? não colocou empecilhos para a conclusão da transação.

Caso o atleta não seja negociado com outro clube até dezembro de 2026, o Fluminense terá a obrigação de comprar os 50% restantes. Além disso, parte do valor que o Santos receberá pela venda ao Tricolor será utilizada para quitar dívidas com o Tigres, referentes à passagem de Soteldo pelo futebol mexicano.