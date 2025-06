Seleção masculina estreia com vitória sobre o Irã na Liga das Nações de vôlei

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela primeira rodada da primeira fase da Liga das Nações masculina de vôlei, o Brasil enfrentou o Irã no Maracanãzinho e venceu por 3 sets a 0 (25/19; 25/16 e 25/18).

Com o triunfo, a Seleção Brasileira chegou aos três pontos, agora na primeira colocação, à frente de outras cinco seleções que também somam três por critérios de desempate. apenas por critérios de desempate. Do outro lado, com a derrota, o Irã permaneceu sem somar, na décima posição da tabela.

O Brasil volta às quadras nesta quinta-feira, às 17h30 (de Brasília), quando encara Cuba. Também nesta quinta, mas às 21h, o Irã enfrenta os EUA.

Logo no primeiro set, o Brasil mostrou sua força. Mesmo com um início equilibrado, a Amarelinha impôs seu ritmo e fechou a parcial por 25 a 19.

No segundo set, o domínio foi semelhante. O time mandante chegou a abrir 12 a 6 e viu os iranianos encostarem em 14 a 12. No entanto, retomou o controle e fechou em 25 a 16.

Com uma atuação segura na etapa final, o Brasil novamente se mostrou dominante, e o placar de 25 a 18 confirmou a vitória por 3 sets a 0 com autoridade e sem sustos na estreia pelo torneio.