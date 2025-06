Seleção de Ancelotti tem mais variações em dias que antecessores em meses

O técnico Carlo Ancelotti já conseguiu montar a seleção brasileira em três esquemas táticos diferentes em menos de dez dias de trabalho. Em sua primeira Data Fifa, o italiano já demonstrou mais do que antecessores em muitos meses.

As formações de Ancelotti

A seleção jogou contra o Equador no 4-3-3, com um meio-campo forte formado por Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson. O esquema foi montado para ser forte defensivamente e segurar o ímpeto equatoriano jogando em casa e diante de um campo ruim.

Diante o Paraguai, Ancelotti quis mostrar outra cara da seleção e montou o time com quatro atacantes e uma pressão alucinante. O técnico Gustavo Alfaro, do Paraguai, se rendeu à pressão forte e rápida do Brasil.

No sistema utilizado diante dos paraguaios, Matheus Cunha jogou como um camisa 10 no lugar do centroavante fixo Richarlison. Com isso, Martinelli, que ganhou chance, se alternou a todo momento com Vini Jr. pelo lado esquerdo.

No momento mais crítico da partida, Ancelotti colocou Beraldo no lugar de Alex Sandro e desenhou uma saída de bola com três zagueiros. Beraldo fechava o lado esquerdo sem a bola, mas quando a seleção tinha a posse, virava um terceiro defensor e Martinelli fazia a função de ala. A mudança cessou a pressão que o Paraguai imprimia em parte da segunda etapa.

Seja no 4-3-3, no 4-2-4 ou com linha de três defensiva, a seleção conseguiu ter êxito no que se propôs a fazer. E foi só a primeira convocação de Ancelotti, com apenas nove dias de trabalho.