São Paulo x Vasco: veja prováveis escalações e mais informações do jogo do Brasileiro

O São Paulo entra em campo nesta quinta-feira para enfrentar o Vasco, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Morumbis.

A equipe são-paulina busca voltar a vencer na competição após duas derrotas nas últimas rodadas. O Tricolor ocupa a 13ª posição na tabela, com 12 pontos conquistados.

O São Paulo não entra em campo desde o dia 31 de maio, quando perdeu para o Bahia por 2 a 1, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Após o jogo, o técnico Luis Zubeldía teve 11 dias para trabalhar a equipe visando o embate contra o Vasco.

Treino de véspera ?? O Tricolor está pronto para encarar o Vasco da Gama pelo Brasileirão! ?? Garanta seu ingresso para o duelo desta quinta-feira(12), às 21h30, no #MorumBIS > https://t.co/ju8he6uTiZ#VamosSãoPaulo ?? ? André Fernandes e Erico Leonan / São Paulo FC pic.twitter.com/fprS3BX35U ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) June 11, 2025

Para o duelo, o treinador tem uma vasta lista de desfalques. No momento, o departamento médico conta com oito jogadores: Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Oscar (edema na coxa esquerda), Lucas (estiramento no joelho direito), Ferreirinha (lesão na fáscia plantar), Ruan (dores no joelho), Igor Vinícius (lombalgia), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar e Marcos Antônio (lesão na coxa esquerda).

Anunciado na última terça-feira, o atacante Juan Dinneno já teve sua situação regularizada no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e está apto a estrear pelo São Paulo. Além disso, o volante Alisson e o atacante André Silva retornam ao time após cumprirem suspensão na última rodada.

Para fechar a lista de voltas, os convocados na última data Fifa podem reforçar o Tricolor no próximo compromisso. Caso de Bobadilla, Alves e Ferraresi.

Assim como o Tricolor, o Vasco também perdeu seus últimos dois jogos no Brasileiro. A equipe cruzmaltina vem de derrota para o Red Bull Bragantino, por 2 a 0, também no último dia 31, em São Januário. O time é o 15º colocado, com dez pontos.

O técnico Fernando Diniz ainda não poderá contar com o meia Estrella e o atacante David. Os atletas, que estão em fase de recondicionamento físico, seguirão programação com o Departamento de Saúde e Performance.

Em contrapartida, o zagueiro Luiz Gustavo e o volante Hugo Moura voltam a ficar à disposição de Diniz após cumprirem suspensão na última rodada.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO X VASCO

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)



Data: 12 de junho de 2025 (quinta-feira)



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)



Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Michael Stanislau (RS)



VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

SÃO PAULO: Rafael; Cédric (Ferraresi), Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Pablo Maia, Alisson, Lucas Ferreira, Luciano e Lucca; André Silva.



Técnico: Luis Zubeldía.

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Tchê Tchê, Hugo Moura e Philippe Coutinho; Rayan, Vegetti e Nuno Moreira



Técnico: Fernando Diniz.