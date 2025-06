São Paulo x Vasco: saiba onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

O São Paulo entra em campo nesta quinta-feira para enfrentar o Vasco, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Morumbis.

Onde assistir São Paulo x Vasco?

O jogo entre São Paulo e Vasco terá transmissão do Premiere (pay-per-view). O torcedor também pode acompanhar os lances da partida, em tempo real, aqui no site da Gazeta Esportiva.

?? O MorumBIS te espera! Venha apoiar o Tricolor no duelo com o Vasco, nesta quinta-feira (12), às 21h30, pelo Brasileirão. Garanta seu ingresso > https://t.co/ju8he6uTiZ#VemProMorumBIS#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/DPOtRCP9KT ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) June 10, 2025

Classificações de São Paulo e Vasco no Brasileirão

Em 13º lugar no Brasileirão, com 12 pontos, o São Paulo precisa voltar a vencer. Com apenas dois triunfos em 11 jogos, o time comandado por Zubeldía tem sofrido para figurar na parte de cima da tabela e quer reagir para não correr o risco de entrar na zona de rebaixamento.

Com somente dez pontos conquistados, o Vasco só não está na zona de rebaixamento porque leva vantagem nos critérios de desempate contra Vitória e Fortaleza, este abre a zona da degola. A equipe ocupa a 15ª posição, com dez pontos.