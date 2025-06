São Paulo x Cuiabá: saiba onde assistir ao jogo pelo Brasileirão sub-20

O São Paulo entra em campo nesta quarta-feira para enfrentar o Cuiabá, pela 13ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro sub-20. A bola rola às 16h (de Brasília), no Estádio Prefeito José Liberatti, em Osasco (SP).

Onde Assistir?

O confronto entre São Paulo e Cuiabá não terá transmissão.

Como chegam as equipes?

O São Paulo é o 14º colocado na tabela, com 14 pontos. A equipe está há quatro jogos sem vencer na competição (dois empates e duas derrotas). Na última rodada, o Tricolor empatou com o Internacional por 1 a 1, em Cotia.

Já o Cuiabá ocupa a 19ª posição, na zona de rebaixamento, com 10 unidades somadas. No último compromisso, a equipe foi derrotada pelo Cruzeiro por 2 a 0, no CT Manoel Dresch.

Regulamento

Na primeira fase, os 20 clubes participantes se enfrentam em turno único. Após 19 rodadas, os oito primeiros colocados avançam para a segunda fase, que será disputada em mata-mata.