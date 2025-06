São Paulo leva gol no final e empata com o Cuiabá pelo Brasileiro sub-20

O São Paulo empatou em 1 a 1 com o Cuiabá nesta quarta-feira, no estádio José Liberatti, em Osasco, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. Paulinho abriu o placar para o Tricolor Paulista, que viu o Dourado deixar tudo igual na reta final.

A equipe são-paulina acumulou seu sexto empate na liga nacional e desperdiçou a chance de subir na tabela. O time é o 14º colocado, com 15 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Corinthians, que ainda joga na rodada.

Ambas as equipes voltam a campo pelo Brasileiro na próxima quarta-feira. Enquanto o São Paulo pega o Athletico-PR, o Cuiabá duela contra o Botafogo.

O jogo

O Tricolor abriu o placar da partida aos 23 minutos do primeiro tempo. Paulinho recebeu na entrada da área, cortou para o pé direito e bateu no canto do goleiro para inaugurar o marcador em Osasco.

A equipe são-paulina segurou o resultado durante boa parte da etapa final, mas sofreu o empate aos 36, com gol de Mansano em cobrança de pênalti.