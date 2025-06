Santos x Pérolas Negras: veja onde assistir à estreia do Peixe na Copa do Brasil feminina

Nesta quarta-feira, às 21h (de Brasília), o Santos estreia na Copa do Brasil feminina contra o Pérolas Negras, na Vila Belmiro.

ONDE ASSISTIR: a partida terá transmissão da Santos TV, canal oficial do clube no Youtube.

Para a estreia do Santos, os ingressos na Vila Belmiro serão gratuitos. Os portões serão abertos às 19h30. A torcida santista entrará pelo portão 7 e a da equipe adversária pelo portão 19.

O confronto será decidido em jogo único. Em caso de empate no tempo regulamentar, a vaga nas oitavas de final será definida nos pênaltis. O Pérolas Negras avançou após vencer fora de casa por 2 a 1 na primeira fase.

Como funciona o torneio?

A Copa do Brasil Feminina de 2025 conta com 65 clubes de todas as regiões do país e é disputada inteiramente em partidas únicas. Em caso de empate no tempo normal, a vaga é decidida nos pênaltis. A competição começa com os times da Série A3 e o vencedor da fase preliminar. Na segunda fase, entram os 16 clubes da Série A2, enquanto os times da elite nacional, como o Santos, só estreiam na terceira fase. Os confrontos e os mandos de campo de todas as fases são definidos por sorteio da CBF.

Após a terceira fase, os clubes seguem para as oitavas de final, quartas, semifinal e final, sempre em jogos únicos e eliminatórios. O campeão da edição garante vaga na Supercopa Feminina de 2026. O formato torna cada partida decisiva, o que valoriza ainda mais a competição e oferece visibilidade para clubes de diferentes divisões, incentivando o fortalecimento do futebol feminino em todo o Brasil.