Santos x Flamengo: veja onde assistir ao duelo pelo Brasileirão sub-17

Nesta quarta-feira, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro sub-17, o Santos recebe o Flamengo, às 15h (de Brasília), na Vila Belmiro.

ONDE ASSISTIR: 0 duelo terá transmissão do canal SantosTV, no Youtube.

A partida terá entrada gratuita no estádio santista, em Santos. Os portões serão abertos às 13h30. A torcida do Peixe entrará pelo portão 7. Já a da equipe adversária pelo portão 19.

O Santos, atualmente, é o 11º colocado do Campeonato Brasileiro, com seis pontos nas quatro primeiras rodadas. Ao todo, são duas vitórias e duas derrotas. Sendo assim, uma vitória diante do Flamengo, em casa, é fundamental para escalar algumas posiçoes na tabela. Na última rodada, o Alvinegro Praiano bateu o Internacional por 3 a 1.

O Rubro-Negro, por sua vez, tem a mesma pontuação e está na 12ª colocação. O time carioca venceu os últimos dois jogos, sendo o mais recente contra o Botafogo, em um espetacular 4 a 3.