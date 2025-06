Santos vira sobre o Flamengo e entra no G8 do Brasileiro sub-17

Na tarde desta quarta-feira, o Santos venceu o Flamengo de virada, por 2 a 1, na Vila Belmiro, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro sub-17. Ryan Roberto marcou para o Rubro-Negro carioca, enquanto David Nogueira e Matheus Garcia viraram para o Peixe.

Com o resultado, o Santos entrou na zona de classificação do Brasileiro sub-17. Os Meninos da Vila chegaram aos nove pontos e subiram para a sexta colocação. Do outro lado, o Flamengo ocupa a 13ª posição, com seis pontos.

Os dois times voltam a campo pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro sub-17 na próxima semana. O Santos visita o Cuiabá no CT Manoel Dresch nesta terça-feira (17), às 16h (de Brasília). Já o Flamengo encara o Red Bull Bragantino na quarta-feira, às 15h, no Nabi Abi Chedid.

Os gols do jogo

Aos 33 minutos, o Flamengo teve um pênalti marcado a seu favor após toque de mão de Ryan Carlos. Ryan Roberto foi para a cobrança e bateu no canto direito rasteiro, deslocando o goleiro João Pedro e abrindo o placar para a equipe carioca na Vila Belmiro.

Com oito minutos da etapa final, o Santos deixou tudo igual. O defesa do Flamengo saiu jogando errado e o ataque do Santos retomou dentro da área. David Nogueira ficou com ela e finalizou no canto esquerdo, igualando o placar para os Meninos da Vila.

Dois minutos depois, o Santos seguiu pressionando o Flamengo e virou o jogo na Vila Belmiro. David Nogueira foi desarmado dentro da área, mas a bola ficou com Matheus Garcia. O camisa 7 chutou rasteiro da entrada da área e guardou, selando a vitória por 2 a 1.