Santos procura atacante 'ponta firme' para repor Soteldo

Do UOL, em Santos (SP)

O Santos procura um atacante "ponta firme" para repor a saída de Yeferson Soteldo.

O que aconteceu

O Santos busca no mercado um substituto para Soteldo. O atacante venezuelano foi negociado com o Fluminense.

Um dirigente do Peixe disse ao UOL que a procura é por um jogador "ponta firme". Com características diferentes em relação a Soteldo.

Soteldo era tido como um atleta bom tecnicamente, mas pouco confiável. O histórico de indisciplina e de lesões pesou a favor da venda.

Outro ponto é a dificuldade que ele tinha em ser decisivo. Ele tem apenas duas assistências e nenhum gol na temporada.

O Santos quer um atacante mais goleador. O diagnóstico é de poucos atletas com facilidade em balançar as redes no atual elenco.

Um dos nomes avaliados é o de Javi Puado, do Espanyol. As conversas não avançaram até aqui. Ele tem 27 anos e marcou 12 gols na última edição do Campeonato Espanhol.

Além de um ponta, o Santos quer zagueiro, lateral-direito e volante. As negociações agora são conduzidas por Alexandre Mattos, novo executivo de futebol do clube.