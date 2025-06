Santos bate Pérolas Negras e avança à terceira fase da Copa do Brasil feminina

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela segunda fase da Copa do Brasil feminina, o Santos recebeu o Pérolas Negras na na Vila Belmiro, venceu por 3 a 0 e garantiu sua classificação à próxima fase. Analuysa (2) e Nath balançaram as redes para a equipe da casa.

Com o triunfo, o Santos se classificou para a terceira fase e agora aguarda sorteio para descobrir qual será seu próximo adversário. Do outro lado, com a derrota, o Pérolas Negras foi eliminado da competição

O Santos volta aos gramados no próximo sábado, às 15h (de Brasília), quando recebe o Vasco, na Vila Belmiro, pela sétima rodada da Série A2 do Campeonato Brasileiro. Já o Pérolas Negras não tem um próximo compromisso agendado.

O placar foi inaugurado pelo Santos logo aos três minutos do primeiro tempo. Ao roubar da adversária após pressionar a saída de bola, Analyusa carregou até a área e, cara a cara com a goleira, arrematou de cobertura para marcar.

Aos 43 minutos da etapa inicial, o Peixe aumentou a diferença. Em cruzamento pela direita, Analyusa se livrou da marcação na área, emendou voleio no ângulo esquerdo e balançou as redes.

O Santos ampliou sua vantagem aos 14 minutos da etapa complementar, quando aproveitou bola mal espalmada pela goleira adversária e concluiu de primeira.