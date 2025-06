'Roubo' e 'piada': Pai de Filipinho, Scooby e torcida protestam contra WSL

A derrota de Filipe Toledo nas oitavas de final do Mundial de Surfe em Trestles, nesta quarta-feira (11), foi marcada por uma nota polêmica e causou revolta nas redes sociais. O brasileiro foi eliminado por Griffin Colapinto em uma das baterias mais equilibradas da competição — e que terminou com decisão contestada por boa parte do público, familiares e atletas.

Revolta nas redes

Logo após o resultado, Ricardo Toledo, pai de Filipe, postou um story no Instagram com um fundo preto e a frase "What a joke" ("Que piada", em português), acompanhada do emoji de um palhaço.

Nos comentários da postagem oficial da WSL no Instagram — celebrando a vitória de Griffin —, o big rider Pedro Scooby também protestou:

Roubo brabo!! Vocês não têm vergonha na cara não??? Ainda tentando entender como o full rotation vale menos que uma rabeta?? Pedro Scooby, no Instagram

Pedro Scooby reclamou nas redes sociais da WSL Imagem: Instagram/@pedroscooby

Sofia Toledo, irmã do bicampeão mundial, resumiu em uma palavra: "Circo", com emojis de risada irônica.

Outros torcedores seguiram o coro com mensagens como "chamem a polícia", "roubo histórico" e "bateria vergonhosa".

O que aconteceu

Filipinho começou a bateria com tudo, cravando duas notas fortes logo de cara: 8,00 e 7,50, antes mesmo de o norte-americano surfar sua primeira onda. Griffin reagiu no fim, somando 7,90 e 7,07. Mas a virada só veio nos segundos finais, com uma nota 8,93 para uma onda que muitos consideraram "supervalorizada".

Filipe ainda havia trocado sua segunda nota com um aéreo de rotação completa, cravando um 8,30 e chegando a 16,30 de somatório total. O norte-americano, no entanto, virou com a última nota da bateria, no último minuto — um 8,93 — e fechou a disputa com 16,83.