Rival do Palmeiras na estreia da Copa do Mundo de Clubes, Porto faz primeiro treino nos Estados Unidos

O Porto, rival do Palmeiras na estreia da Copa do Mundo de Clubes, fez seu primeiro treino nos Estados Unidos nesta quarta-feira. O técnico Martín Alsemi contou com três convocados para a data Fifa e teve o grupo completo. Porém, nem todos foram ao gramado da Universidade de Rutgers, em Nova Jersey, base de treinos do time português.

O atacante Deniz Gul estava com a seleção da Turquia e disputou os jogos contra as seleções dos Estados Unidos e do México. O jogador, que entrou no decorrer do segundo tempo neste último compromisso, fez exercícios de recuperação.

O meio-campista Eustáquio, que esteve à serviço da seleção do Canadá nos amistosos contra Ucrânia e Costa do Marfim, juntou-se à delegação portuguesa na tarde desta quinta-feira. O goleiro Diogo Costa, campeão da Liga das Nações pela seleção de Portugal, no último fim de semana, também já estava integrado ao elenco.

"A equipe está muito ansiosa pelo início da competição. Estamos muito felizes por termos sido tão bem recebidos pelos torcedores que temos nos Estados Unidos. Em torno de toda essa aura, queremos levar esta motivação para o primeiro jogo e começar bem, que é o que nos interessa", disse o capitão do Porto.

A delegação do Porto volta a treinar no local na tarde desta quinta-feira. O duelo entre Palmeiras e Porto acontece no domingo, a partir das 19 horas (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O time português ainda enfrenta nesta primeira fase o Al-Ahly (EGI) e o Inter Miami (EUA).